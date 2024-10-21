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В Барнауле на две недели закроют для транспорта часть улицы Партизанской

Участников дорожного движения просят проявлять внимательность

21 октября 2024, 17:37, ИА Амител

Знак "Стоп" / Источник фото: pxhere.com
Знак "Стоп" / Источник фото: pxhere.com

В Барнауле с 23 октября до 6 ноября будет ограничено движение автомобильного транспорта по всей ширине проезжей части улицы Партизанской в районе дома № 21а, сообщает мэрия.

"В связи с проведением работ по строительству тепловой сети к строящемуся многоквартирному жилому дому", – уточнили в мэрии.

Участников дорожного движения просят проявлять внимательность при проезде указанного участка и по возможности выбирать заранее маршруты объезда.

Изображение: 2gis.ru/barnaul

Барнаул Транспорт дорожное движение

Комментарии 1

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Игорь

06:43:21 22-10-2024

Вот ведь, именно в поздние осенние месяцы в слякоть и холод кратно возрастает активность землеройщиков. Как же они ненавидят лето!

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