В Барнауле на две недели закроют для транспорта часть улицы Партизанской
Участников дорожного движения просят проявлять внимательность
21 октября 2024, 17:37, ИА Амител
Знак "Стоп" / Источник фото: pxhere.com
В Барнауле с 23 октября до 6 ноября будет ограничено движение автомобильного транспорта по всей ширине проезжей части улицы Партизанской в районе дома № 21а, сообщает мэрия.
"В связи с проведением работ по строительству тепловой сети к строящемуся многоквартирному жилому дому", – уточнили в мэрии.
Участников дорожного движения просят проявлять внимательность при проезде указанного участка и по возможности выбирать заранее маршруты объезда.
Изображение: 2gis.ru/barnaul
06:43:21 22-10-2024
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