В Барнауле на две недели закроют для транспорта часть улицы Партизанской

Участников дорожного движения просят проявлять внимательность

21 октября 2024, 17:37, ИА Амител

Знак "Стоп" / Источник фото: pxhere.com

В Барнауле с 23 октября до 6 ноября будет ограничено движение автомобильного транспорта по всей ширине проезжей части улицы Партизанской в районе дома № 21а, сообщает мэрия.

"В связи с проведением работ по строительству тепловой сети к строящемуся многоквартирному жилому дому", – уточнили в мэрии.

Участников дорожного движения просят проявлять внимательность при проезде указанного участка и по возможности выбирать заранее маршруты объезда.

Изображение: 2gis.ru/barnaul