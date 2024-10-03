В Барнауле на месяц закроют движение по проезду 9-му Заводскому

Схемы объезда будут указаны на дорожных знаках

03 октября 2024, 12:40, ИА Амител

Знак "Стоп" / Источник фото: pxhere.com

В Барнауле с 4 до 31 октября ограничат движение транспорта по всей ширине проезда 9-го Заводского до здания № 7/2, сообщает мэрия.

"В связи с проведением работ по прокладке кабельной линии электроснабжения", – уточнили в администрации города.

Участников дорожного движения попросили проявлять внимательность при проезде указанного участка. Схемы объезда будут указаны на дорожных знаках.