В Барнауле на месяц закроют движение по проезду 9-му Заводскому
Схемы объезда будут указаны на дорожных знаках
03 октября 2024, 12:40, ИА Амител
Знак "Стоп" / Источник фото: pxhere.com
В Барнауле с 4 до 31 октября ограничат движение транспорта по всей ширине проезда 9-го Заводского до здания № 7/2, сообщает мэрия.
"В связи с проведением работ по прокладке кабельной линии электроснабжения", – уточнили в администрации города.
Участников дорожного движения попросили проявлять внимательность при проезде указанного участка. Схемы объезда будут указаны на дорожных знаках.
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