В Барнауле на двое суток перекрыли движение по улице Свердлова
Ограничения будут действовать до 15 июня
13 июня 2025, 17:15, ИА Амител
В Барнауле на двое суток ограничили движение транспорта в районе здания по улице Свердлова, 88. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.
Такие меры связаны с аварийными работами по замене трубопроводов. Специалисты устраняют проблему по улице Новоугольной, 24.
"Вынуждены перекрыть движение в районе ул. Свердлова, 88, с 12:00 13 июня до 22:00 15 июня", – уточнили в СГК.
Напомним, в мае в краевой столице практически на все лето ограничили движение на проспекте Социалистическом из-за масштабных работ на сетях, которые проводит "Росводоканал Барнаул". Проезд перекрыли по крайней правой полосе по нечетной стороне Социалистического проспекта от площади Победы до улицы Молодежной до 19 августа.
С 26 июля по 22 августа движение ограничат по крайней правой полосе по четной стороне проспекта Строителей от улицы Профинтерна до площади Победы.
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