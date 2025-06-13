В Барнауле на двое суток перекрыли движение по улице Свердлова

Ограничения будут действовать до 15 июня

13 июня 2025, 17:15, ИА Амител

Фото: Lucian Alexe / unsplash.com

В Барнауле на двое суток ограничили движение транспорта в районе здания по улице Свердлова, 88. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.

Такие меры связаны с аварийными работами по замене трубопроводов. Специалисты устраняют проблему по улице Новоугольной, 24.

"Вынуждены перекрыть движение в районе ул. Свердлова, 88, с 12:00 13 июня до 22:00 15 июня", – уточнили в СГК.

Напомним, в мае в краевой столице практически на все лето ограничили движение на проспекте Социалистическом из-за масштабных работ на сетях, которые проводит "Росводоканал Барнаул". Проезд перекрыли по крайней правой полосе по нечетной стороне Социалистического проспекта от площади Победы до улицы Молодежной до 19 августа.

С 26 июля по 22 августа движение ограничат по крайней правой полосе по четной стороне проспекта Строителей от улицы Профинтерна до площади Победы.