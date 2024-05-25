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В Барнауле росгвардейцы спасли сотрудников скорой помощи от буйного горожанина

Хулигана задержали и увезли в отдел полиции

25 мая 2024, 18:30, ИА Амител

Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле патруль Росгвардии защитил сотрудников скорой помощи от буйного горожанина, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент случился во дворе одного из домов на проспекте Ленина, куда медики приехали по вызову. Пьяный прохожий начал агрессивно предъявлять сотрудникам скорой за то, что их автомобиль якобы неправильно припаркован и мешает ему передвигаться по двору. Мужчина начал угрожать и провоцировать драку, а шофер, в свою очередь, нажал на тревожную кнопку.

Спустя несколько минут приехали росгвардейцы, увидев которых, мужчина тут же попытался сбежать. Однако его задержали и увезли в отдел полиции.

Барнаул Происшествия скорая помощь Росгвардия Медики

Комментарии 4

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Иван

18:46:46 25-05-2024

Люлей отвесили прям на месте и нормуль

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Гость

20:11:21 26-05-2024

Иван (18:46:46 25-05-2024) Люлей отвесили прям на месте и нормуль... И оказать первую помощь! Забыли дописать...

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Гость

19:51:31 25-05-2024

Как сбежать?! Ведь крутой супермен же был

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Гость

20:44:15 25-05-2024

Всё правильно сделал водитель скорой помощи. Не надо вступать в контакт с агрессором. Есть же у нас Росгвардия!

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