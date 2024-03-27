В Барнауле на главном проспекте появятся новые "умные" светофоры. Где конкретно
На подключение светофоров к интеллектуальной транспортной системе из федерального бюджета выделено 42 млн рублей
27 марта 2024, 14:40, ИА Амител
В Барнауле в 2024 году на проспекте Ленина обновят 12 светофорных объектов в рамках создания интеллектуальной транспортной системы, сообщает мэрия.
"На светофорах будут размещаться современные дорожные контроллеры и детекторы транспорта", - подчеркнули в мэрии.
Умные светофоры появятся на проспекте Ленина в районе площади Октября, и на пересечениях проспекта с улицами: Кулагина, Брестской, Союза Республик, Молодежной, Димитрова, Чкалова, Партизанской, Интернациональной, Анатолия, Никитина, Гоголя.
Работы планируется выполнить до сентября 2024 года. Сейчас ищут подрядчика для установки оборудования, которого должны определить в начале апреля.
14:59:39 27-03-2024
То есть вечером на Ленина с прилегающих улиц не выехать. "Умный" будет разгонять заторы по главной.
16:03:06 27-03-2024
Гость (14:59:39 27-03-2024) То есть вечером на Ленина с прилегающих улиц не выехать. "Ум... задача таких светофоров следить,где больше скопление-ту сторону и открывать.
15:00:41 27-03-2024
Змеиногорский тракт. с ним что?
Попова...особенно в сторону города вечером, можно жениться и развестись пока едешь домой...с ним что?
16:22:57 27-03-2024
Гость (15:00:41 27-03-2024) Змеиногорский тракт. с ним что? Попова...особенно в стор... Там вручную будет переключать специальный человек.)))
21:12:24 27-03-2024
Гость (15:00:41 27-03-2024) Змеиногорский тракт. с ним что? Попова...особенно в стор... Там запустят мобильный загс, ипотечно-микрозаймовый пункт, будут разносить пирожки и памперсы
16:01:16 27-03-2024
42 миллиона.ачушеть на 1 штуку 3,5 миллиона? стоимость 1 шт ну максимум 50 т.р. подключение ну 50% от стоимости, ну ладно на лапу дать..
16:41:08 27-03-2024
Гость (16:01:16 27-03-2024) 42 миллиона.ачушеть на 1 штуку 3,5 миллиона? стоимость 1 шт... Ты по одной мигалке собрался менять на перекрестке? Посчитай сколько их для примера на Ленина-Молодежной. За 25 000 р ты Ленина многократно перероешь? Восстановишь асфальт? Кабеля то надо монтировать не два провода по воздушке, а интеллектуальные.
16:29:00 27-03-2024
Сделать Ленина от Анатолия до Октября в 4 полосы как раньше. открыть парковочные карманы и убрать выделенку и проблема затора решена
21:34:46 27-03-2024
Гость (16:29:00 27-03-2024) Сделать Ленина от Анатолия до Октября в 4 полосы как раньше.... смешная шутка...
11:47:50 03-04-2024
Бесполезное захоранивание денежных средств. Умный Светофор подразумевает встраивание в дорожное полотно перед стоп линией индукционной петли, грубо говоря металлодетектора, для контроля и управления транспортным трафиком. В видеоконтроле любая метель воспринимается ИИ как наличие транспорта, Проще посадить оператора за пульт, хотя он и так за пультом дежурит, чтобы по сигналу сотрудника ГИБДД он включал режим Зеленой Волны.
Прежде чем устанавливать 12 штук, попробуйте один. А то получится как с новыми трамваями.
И еще запомните, ИИ никогда и ничего во благо Человека не сделал. Обвинить ИИ в гибели человека никто не сможет, если ИИ будет самостоятельно принимать решения.