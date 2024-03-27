В Барнауле на главном проспекте появятся новые "умные" светофоры. Где конкретно

На подключение светофоров к интеллектуальной транспортной системе из федерального бюджета выделено 42 млн рублей

27 марта 2024, 14:40, ИА Амител

Светофор в Барнауле / Фото: barnaul.org

В Барнауле в 2024 году на проспекте Ленина обновят 12 светофорных объектов в рамках создания интеллектуальной транспортной системы, сообщает мэрия.

"На светофорах будут размещаться современные дорожные контроллеры и детекторы транспорта", - подчеркнули в мэрии.

Умные светофоры появятся на проспекте Ленина в районе площади Октября, и на пересечениях проспекта с улицами: Кулагина, Брестской, Союза Республик, Молодежной, Димитрова, Чкалова, Партизанской, Интернациональной, Анатолия, Никитина, Гоголя.

Работы планируется выполнить до сентября 2024 года. Сейчас ищут подрядчика для установки оборудования, которого должны определить в начале апреля.