В Барнауле установили 39 умных светофоров с защитой от кибератак
Светофорные объекты должны повысить безопасность дорожного движения
24 января 2024, 11:00, ИА Амител
В Барнауле за два года автоматизировали движение на 39 светофорных объектах, которые сейчас находятся в опытной эксплуатации, сообщает мэрия.
"Умные светофоры призваны повысить безопасность дорожного движения", – уточняет "Вечерний Барнаул".
В 2023 году оборудование систем мониторинга транспортного потока и светофорного управления установили на 27 светофорных объектах.
Также начали работать два комплекса метеомониторинга для отслеживания в реальном времени изменения погоды и состояния дорожного полотна.
"Все объекты защищены системой обеспечения информационной безопасности, которые предотвращают возможные кибератаки", – подчеркнули власти.
Большинство умных светофоров расположены на оживленных участках дорог: Павловский тракт, улица Попова, улица Власихинская, перекрестки на проспекте Ленина.
11:55:59 24-01-2024
Зачем усложнять... И так светофоры в нашем городке убогонькие
12:13:30 24-01-2024
ну да, "умные".... теперь по Власихинской пробка перед Попова в сторону Власихи аж на 3 "зеленых" расползается, 18 секунд вместо бывших 25....
12:14:56 24-01-2024
Были бы умные.. не работали бы)
13:09:30 24-01-2024
- Чтобы хакнуть банкомат, необходимы 2 вещи- ноутбук и кувалда... - Если кувалду использовать, зачем нам ноутбук? - Ну, мы же не бандиты какие, мы же хакеры!
16:30:20 24-01-2024
Да кто их там проверит, умные они или полоумные. Главное, что бабло попилено с умом.