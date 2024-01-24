НОВОСТИОбщество

В Барнауле установили 39 умных светофоров с защитой от кибератак

Светофорные объекты должны повысить безопасность дорожного движения

24 января 2024, 11:00, ИА Амител

Светофор в Барнауле / Фото: barnaul.org
Светофор в Барнауле / Фото: barnaul.org

В Барнауле за два года автоматизировали движение на 39 светофорных объектах, которые сейчас находятся в опытной эксплуатации, сообщает мэрия.

"Умные светофоры призваны повысить безопасность дорожного движения", – уточняет "Вечерний Барнаул".

В 2023 году оборудование систем мониторинга транспортного потока и светофорного управления установили на 27 светофорных объектах.

Также начали работать два комплекса метеомониторинга для отслеживания в реальном времени изменения погоды и состояния дорожного полотна.

"Все объекты защищены системой обеспечения информационной безопасности, которые предотвращают возможные кибератаки", – подчеркнули власти.

Большинство умных светофоров расположены на оживленных участках дорог: Павловский тракт, улица Попова, улица Власихинская, перекрестки на проспекте Ленина.

Барнаул Хорошие новости дорожное движение

Комментарии 5

Avatar Picture
Грыша

11:55:59 24-01-2024

Зачем усложнять... И так светофоры в нашем городке убогонькие

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
R22

12:13:30 24-01-2024

ну да, "умные".... теперь по Власихинской пробка перед Попова в сторону Власихи аж на 3 "зеленых" расползается, 18 секунд вместо бывших 25....

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:14:56 24-01-2024

Были бы умные.. не работали бы)

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:09:30 24-01-2024

- Чтобы хакнуть банкомат, необходимы 2 вещи- ноутбук и кувалда... - Если кувалду использовать, зачем нам ноутбук? - Ну, мы же не бандиты какие, мы же хакеры!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:30:20 24-01-2024

Да кто их там проверит, умные они или полоумные. Главное, что бабло попилено с умом.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров