В Барнауле установили 39 умных светофоров с защитой от кибератак

Светофорные объекты должны повысить безопасность дорожного движения

24 января 2024, 11:00, ИА Амител

Светофор в Барнауле / Фото: barnaul.org

В Барнауле за два года автоматизировали движение на 39 светофорных объектах, которые сейчас находятся в опытной эксплуатации, сообщает мэрия.

"Умные светофоры призваны повысить безопасность дорожного движения", – уточняет "Вечерний Барнаул".

В 2023 году оборудование систем мониторинга транспортного потока и светофорного управления установили на 27 светофорных объектах.

Также начали работать два комплекса метеомониторинга для отслеживания в реальном времени изменения погоды и состояния дорожного полотна.

"Все объекты защищены системой обеспечения информационной безопасности, которые предотвращают возможные кибератаки", – подчеркнули власти.

Большинство умных светофоров расположены на оживленных участках дорог: Павловский тракт, улица Попова, улица Власихинская, перекрестки на проспекте Ленина.