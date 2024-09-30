В Барнауле на Комсомольском проспекте столкнулись три автомобиля

На месте работают сотрудники экстренных служб

30 сентября 2024, 12:40, ИА Амител

ДТП на пересечении Комсомольского и Союза Республик / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Союза Республик произошло массовое ДТП, сообщает "Инцидент Барнаул".

Участниками аварии стали два черных легковых авто и грузовик.

Что послужило причиной происшествия и есть ли раненые, не уточняется. На месте работают пожарные и сотрудники скорой помощи.