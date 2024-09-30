В Барнауле на Комсомольском проспекте столкнулись три автомобиля
На месте работают сотрудники экстренных служб
30 сентября 2024, 12:40, ИА Амител
ДТП на пересечении Комсомольского и Союза Республик / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Союза Республик произошло массовое ДТП, сообщает "Инцидент Барнаул".
Участниками аварии стали два черных легковых авто и грузовик.
Что послужило причиной происшествия и есть ли раненые, не уточняется. На месте работают пожарные и сотрудники скорой помощи.
13:02:20 30-09-2024
Что послужило причиной происшествия и есть ли раненые, не уточняется.-----отсутствие мозгов
20:21:36 30-09-2024
час назад комсомольский-интернациональная...! и тоже скорая!