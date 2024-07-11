В Барнауле на Красноармейском проспекте временно ограничат движение трамваев

Вагоны маршрутов № 1, 4 и 7 будут ездить по измененным схемам

11 июля 2024, 07:31, ИА Амител

Работы на Красноармейском проспекте / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле с 12 по 14 июля ограничат движение трамваев на Красноармейском проспекте, предупредили в мэрии.

В пятницу с 8 утра ресурсоснабжающие организации начнут работы на теплосети. Для этого разберут участок рельсов и перекроют проезд по всей ширине улицы Песчаной в районе дома № 75б на Красноармейском.

Трамваи во время ремонта будут ездить следующим образом:

Движение по четной стороне Красноармейского будет осуществляться в прежнем реверсивном режиме, добавили в администрации.