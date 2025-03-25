В Барнауле на Мало-Тобольской снесли 100-летнюю "пристройку". Фото
Старинное здание располагалось недалеко от Ковша
25 марта 2025, 08:14, ИА Амител
Мало-Тобольская, 8, март 2025 года / Фото: amic.ru
В Барнауле демонтировали двухэтажный кирпичный дом, расположенный по адресу Мало-Тобольская, 8. Здание несерийной постройки 1918 года было признано аварийным и подлежащим сносу.
Демонтаж проводит подрядная организация, выбранная по результатам торгов. Стоимость работ – 953 976 рублей.
Мало-Тобольская, 8 / Фото: amic.ru
Ранее amic.ru писал, что снесли дом на улице Интернациональной, 302, где в прошлом году рухнул потолок. Также под снос пойдет дом с 155-летней историей на улице Никитина.
08:22:56 25-03-2025
Пристройкой правильнее считать строение из красного кирпича. Оно было позднее ПРИСТРОЕНО.
09:07:39 25-03-2025
Ломать это вам не сохранять. Что там, очередная свечка-человечник выростит?
09:10:02 25-03-2025
Фото из 18 века? ул.Тобольская- затем она называлась Большой Тобольской (после появления Малой Тобольской). Потом переименована в Льва Толстого.Так что лет 200 дому!😉😊😁
14:25:10 25-03-2025
Человейники же надо где-то лепить