В Барнауле на Мало-Тобольской снесли 100-летнюю "пристройку". Фото

Старинное здание располагалось недалеко от Ковша

25 марта 2025, 08:14, ИА Амител

Мало-Тобольская, 8, март 2025 года / Фото: amic.ru

В Барнауле демонтировали двухэтажный кирпичный дом, расположенный по адресу Мало-Тобольская, 8. Здание несерийной постройки 1918 года было признано аварийным и подлежащим сносу.

Демонтаж проводит подрядная организация, выбранная по результатам торгов. Стоимость работ – 953 976 рублей.

Мало-Тобольская, 8 / Фото: amic.ru

Ранее amic.ru писал, что снесли дом на улице Интернациональной, 302, где в прошлом году рухнул потолок. Также под снос пойдет дом с 155-летней историей на улице Никитина.