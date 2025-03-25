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В Барнауле на Мало-Тобольской снесли 100-летнюю "пристройку". Фото

Старинное здание располагалось недалеко от Ковша

25 марта 2025, 08:14, ИА Амител

Мало-Тобольская, 8, март 2025 года / Фото: amic.ru

В Барнауле демонтировали двухэтажный кирпичный дом, расположенный по адресу Мало-Тобольская, 8. Здание несерийной постройки 1918 года было признано аварийным и подлежащим сносу.

Демонтаж проводит подрядная организация, выбранная по результатам торгов. Стоимость работ – 953 976 рублей.

Мало-Тобольская, 8 / Фото: amic.ru

Ранее amic.ru писал, что снесли дом на улице Интернациональной, 302, где в прошлом году рухнул потолок. Также под снос пойдет дом с 155-летней историей на улице Никитина.

Барнаул фоторепортажи аварийное жильё

Комментарии 4

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Гость

08:22:56 25-03-2025

Пристройкой правильнее считать строение из красного кирпича. Оно было позднее ПРИСТРОЕНО.

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Гость

09:07:39 25-03-2025

Ломать это вам не сохранять. Что там, очередная свечка-человечник выростит?

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Гад

09:10:02 25-03-2025

Фото из 18 века? ул.Тобольская- затем она называлась Большой Тобольской (после появления Малой Тобольской). Потом переименована в Льва Толстого.Так что лет 200 дому!😉😊😁

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Гость

14:25:10 25-03-2025

Человейники же надо где-то лепить

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