В Барнауле на месяц перекроют часть улицы Гоголя

Ограничение введут 16 ноября

14 ноября 2024, 08:45, ИА Амител

Изображение: мэрия Барнаула / t.me/barnaul_org

В Барнауле по четной стороне улицы Гоголя на месяц ограничат проезд, сообщили в мэрии.

Движение перекроют с 16 ноября по 16 декабря в районе строящегося многоквартирного дома № 52.

За это время для здания построят наружные сети водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации.

"На время проведения строительных работ на участке улицы Гоголя от проспекта Ленина до проспекта Социалистического будет организовано одностороннее движение транспорта", – подчеркнули в администрации.

Водителей просят соблюдать требования дорожных знаков и по возможности заранее планировать объезд.