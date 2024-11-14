В Барнауле на месяц перекроют часть улицы Гоголя
Ограничение введут 16 ноября
14 ноября 2024, 08:45, ИА Амител
Изображение: мэрия Барнаула / t.me/barnaul_org
В Барнауле по четной стороне улицы Гоголя на месяц ограничат проезд, сообщили в мэрии.
Движение перекроют с 16 ноября по 16 декабря в районе строящегося многоквартирного дома № 52.
За это время для здания построят наружные сети водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации.
"На время проведения строительных работ на участке улицы Гоголя от проспекта Ленина до проспекта Социалистического будет организовано одностороннее движение транспорта", – подчеркнули в администрации.
Водителей просят соблюдать требования дорожных знаков и по возможности заранее планировать объезд.
08:50:48 14-11-2024
а это не зимой нельзя было сделать? или зимой дешевле?
10:44:30 14-11-2024
Зимою песок подмораживает, не так в траншею осыпается.