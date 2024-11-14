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В Барнауле на месяц перекроют часть улицы Гоголя

Ограничение введут 16 ноября

14 ноября 2024, 08:45, ИА Амител

Изображение: мэрия Барнаула / t.me/barnaul_org
Изображение: мэрия Барнаула / t.me/barnaul_org

В Барнауле по четной стороне улицы Гоголя на месяц ограничат проезд, сообщили в мэрии.  

Движение перекроют с 16 ноября по 16 декабря в районе строящегося многоквартирного дома № 52.

За это время для здания построят наружные сети водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации.

"На время проведения строительных работ на участке улицы Гоголя от проспекта Ленина до проспекта Социалистического будет организовано одностороннее движение транспорта", – подчеркнули в администрации.

Водителей просят соблюдать требования дорожных знаков и по возможности заранее планировать объезд.

Барнаул дорожное движение

Комментарии 2

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Гость

08:50:48 14-11-2024

а это не зимой нельзя было сделать? или зимой дешевле?

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Гость

10:44:30 14-11-2024

Зимою песок подмораживает, не так в траншею осыпается.

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