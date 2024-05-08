Улицу в центре Барнаула перекроют почти на месяц
Это необходимо для проведения работ по ремонту теплосети
08 мая 2024, 10:12, ИА Амител
Фото: пресс-служба мэрии Барнаула
С 10 мая в Барнауле перекроют улицу Димитрова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
"В связи с проведением работ по капитальному ремонту тепловой сети будет закрыто движение автомобильного транспорта по всей ширине проезжей части в районе здания № 66 по улице Димитрова", – сказано в сообщении.
Движение на участке будет ограничено с 10 мая до 5 июня.
Водителей просят следить за дорожными знаками и заранее выбирать маршруты. В мэрии принесли извинения за неудобства, связанные с перекрытием дороги.
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