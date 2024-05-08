Улицу в центре Барнаула перекроют почти на месяц

Это необходимо для проведения работ по ремонту теплосети

08 мая 2024, 10:12, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

С 10 мая в Барнауле перекроют улицу Димитрова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

"В связи с проведением работ по капитальному ремонту тепловой сети будет закрыто движение автомобильного транспорта по всей ширине проезжей части в районе здания № 66 по улице Димитрова", – сказано в сообщении.

Движение на участке будет ограничено с 10 мая до 5 июня.

Водителей просят следить за дорожными знаками и заранее выбирать маршруты. В мэрии принесли извинения за неудобства, связанные с перекрытием дороги.