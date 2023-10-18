В Барнауле на мосту на Новом рынке начали укладывать асфальт
Завершить реконструкцию должны 30 ноября
18 октября 2023, 15:46, ИА Амител
Фото: t.me/most_barnaul/
В Барнауле на малом путепроводе на проспекте Ленина приступили к укладке асфальта, сообщили в телеграм-канале "Мост".
Сейчас подрядная организация "Барнаульское ДСУ № 4" укладывает выравнивающий слой на проезжей части.
Кроме того, три слоя асфальта уложили на подъезде к мосту со стороны Дома быта. Участок на сопряжении путепроводов и подъезд со стороны улицы Кулагина также уже частично заасфальтирован.
Прочие работы на трамвайных путях и мосту продолжаются. Напомним, их основную часть планируют закончить до конца октября, а полностью завершить реконструкцию путепроводов должны до 30 ноября.
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16:48:55 18-10-2023
Пока снега нет, стоит сухая погода, надо спешить! Использовать по максимуму подарки природы! Больше техники и людей на объект!
15:58:10 23-10-2023
Гость (16:48:55 18-10-2023) Пока снега нет, стоит сухая погода, надо спешить! Использова... Как обычно в последний момент бегаем.
18:57:13 18-10-2023
Терпилы гоу, ждём комменты)))))
19:40:40 18-10-2023
На малом путепроводе, протяженность которого всего ничего, швы бетонировали 4 с лишним месяца... А на большом путепроводе, швы забетонировали где-то за 2 недели. ))) В этой связи и возникает естественный вопрос, надеюсь, не только у меня. Почему так мучительно долго шли летом работы на малом путепроводе? Чем это можно объяснить? Разницей в объеме работ? Так это вряд ли.
10:10:46 19-10-2023
Гость (19:40:40 18-10-2023) На малом путепроводе, протяженность которого всего ничего, ш... заделом для будущих ремонтов
14:24:27 19-10-2023
А где «зимуют» обещанные новые автобусы и трамваи!? И почему планируют запустить автобус № 99 по маршруту Н. Рынок-пл. Спартак до 21:00 час. Люди работают допоздна и как добираться!!!?, может такси снизили тарифы после 21:00 час.? Наши люди с работы на такси не ездят.....
00:18:54 20-10-2023
Гость (14:24:27 19-10-2023) А где «зимуют» обещанные новые автобусы и трамваи!? И почему... Заходишь уехать,заплатишь сколько скажут,ы
15:50:31 23-10-2023
Вот только на подъезде к мосту со стороны Дома быта три слоя асфальта уложили. Медленно работы идут.
15:54:01 23-10-2023
Правильнее сказать, перед мостом уложили асфальт. Смотрите вэбкамеру.