В Барнауле на мосту на Новом рынке начали укладывать асфальт

Завершить реконструкцию должны 30 ноября

18 октября 2023, 15:46, ИА Амител

Фото: t.me/most_barnaul/

В Барнауле на малом путепроводе на проспекте Ленина приступили к укладке асфальта, сообщили в телеграм-канале "Мост".

Сейчас подрядная организация "Барнаульское ДСУ № 4" укладывает выравнивающий слой на проезжей части.

Кроме того, три слоя асфальта уложили на подъезде к мосту со стороны Дома быта. Участок на сопряжении путепроводов и подъезд со стороны улицы Кулагина также уже частично заасфальтирован.

Прочие работы на трамвайных путях и мосту продолжаются. Напомним, их основную часть планируют закончить до конца октября, а полностью завершить реконструкцию путепроводов должны до 30 ноября.