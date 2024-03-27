В Барнауле на мужчину упала наледь с крыши дома

Его госпитализировали — следователи проводят проверку

27 марта 2024, 20:25, ИА Амител

Сосульки на крыше / Фото: amic.ru

Следователи устанавливают обстоятельства падения наледи на жителя Барнаула. Как сообщает пресс-служба алтайского управления ведомства, инцидент произошел днем 26 марта на проспекте Ленина.

Пострадал 35-летний мужчина. Его госпитализировали в медицинское учреждение с различными травмами, где ему оказали квалифицированнаю помощь.

В ходе проверки следователи установят обстоятельства травмирования мужчины и дадут юридическую оценку действиям управляющей компании на предмет ненадлежащего выполнения работ и оказания услуг по очистке кровли многоквартирного дома. Подробности выясняются.