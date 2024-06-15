В Барнауле на неделю перекроют улицу 80-й Гвардейской Дивизии

Ограничение будет действовать в районе пересечения с Северо-Западной из-за ремонтных работ на трамвайном переезде

15 июня 2024, 12:29, ИА Амител

Дорожный знак / Фото: unsplash.com

В Барнауле отремонтируют трамвайный переезд в районе пересечения улиц Северо-Западной и 80-й Гвардейской Дивизии, сообщили в мэрии.

Всего планируют починить более 46 метров одиночного пути.

На время работ с 22:00 17 июня по 17:00 24 июня перекроют всю проезжую часть 80-й Гвардейской Дивизии в районе пересечения с Северо-Западной.

На работе трамваев ремонтные работы не скажутся, но схему автобуса № 18 изменят при движении на конечную "Мебельная фабрика":