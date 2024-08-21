НОВОСТИТранспорт

В Барнауле на неделю перекроют улицу Чернышевского

На участке будут строить теплосеть

21 августа 2024, 09:15, ИА Амител

Дорожный знак / Фото: unsplash.com
Дорожный знак / Фото: unsplash.com

В Барнауле временно перекроют улицу Чернышевского, сообщили в мэрии.

Ограничение будет действовать по всей ширине улицы на участке от пересечения с переулком Революционным до дома № 206.

Причина временных неудобств — строительство теплосети.

Автомобилистов просят быть внимательными и по возможности заранее планировать маршруты. "Схемы объезда мест проведения работ будут указаны на соответствующих дорожных знаках", — отметили в администрации.

Барнаул дорожное движение

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

19:43:34 21-08-2024

Пересечение с переулком дом 208А. И улица перекопана ещё на прошлой неделе, плюс к этому порвали водопровод у жителей. Так строит одна известная компания на букву "А".

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров