Какие участки дорог перекрыли в Барнауле и как будет ходить общественный транспорт?

Речь идет о дорожных участках на улице 280-летия Барнаула и проспекте Ленина

16 августа 2024, 12:00, ИА Амител

Схема движения общественного транспорта/мэрия Барнаула

В Барнауле временно изменится схема движения автомобилей и общественного транспорта из-за работ на коммунальных сетях и трамвайном переезде. Речь идет о проспекте Ленина в районе пересечения с улицей Партизанской, а также перекрестке на улицах 280-летия Барнаула, Попова. Рассказываем, на какой срок изменили схему движения и как ходит общественный транспорт.

На какое время перекрыли часть проспекта Ленина?

Проезд закрыли с 16 по 18 августа включительно по всей ширине проезжей части четной стороны проспекта в районе пересечения с улицей Партизанской. Также движение недоступно в районе пешеходной аллеи и по улице Партизанской - от улицы Максима Горького до проспекта Ленина. А вот нечетная сторона проспекта Ленина остается открытой для движения.

Почему вообще перекрыли движение?

Из-за ремонтных работ компании "СГК". На участке заменят 600-метровый трубопровод с увеличением диаметра с 300 до 500 мм. Это улучшит пропускную способность коммуникаций и повлияет на качество теплоснабжения.

И как будет ходить общественный транспорт?

Все маршруты, которые шли по данному участку, перенаправили на соседние улицы.

- по маршрутам №1, 10, 20, 25, 27, 35, 53, 55, 70р, 109, 109оп, 110, 144, при движении в сторону площади Октября: проспект Ленина – улица Никитина – проспект Комсомольский – улица Чкалова – проспект Ленина, далее по маршрутам, в обратном направлении без изменений;

- по маршруту №6 при движении на конечный остановочный пункт "улица Солнечная Поляна": проспект Комсомольский – улица Чкалова – проспект Ленина, далее по маршруту, в обратном направлении без изменений;

- по маршруту №41 при движении на конечный остановочный пункт "улица Солнечная Поляна": улица Партизанская – проспект Ленина – улица Никитина – проспект Комсомольский – улица Чкалова – проспект Ленина, в обратном направлении без изменений, далее по маршруту.

- по троллейбусному маршруту №1 при движении с конечного остановочного пункта "Стадион": проспект Ленина – проспект Строителей – площадь Победы, в обратном направлении: площадь Победы – проспект Строителей – проспект Ленина, далее по маршруту;

- по троллейбусному маршруту №7 при движении с конечного остановочного пункта "улица Взлетная": проспект Ленина - проспект Строителей – площадь Победы, в обратном направлении: площадь Победы – проспект Строителей – проспект Ленина, далее по маршруту.

Почему изменится схема движения транспорта в районе строящейся дороги на улице 280-летия Барнаула?

Работы на трамвайном переезде на пересечении ул. 280-летия Барнаула и ул.Попова начнутся в 22 часа в пятницу, 16 августа. Планируется заменить около 350 метром трамвайных путей и выполнить работы по занижению трамвайного полотна и устройству переезда.

Работы завершат в течение 15 дней. Они пройдут в два этапа. Первый этап с 16 по 21 августа - занижение трамвайного полотна в сторону конечной станции "Пивзавод". Второй этап с 22 по 31 августа - занижение трамвайного плотна в сторону конечной станции "Докучаево".

Как сообщили в пресс-службе мэрии краевой столицы, предложения по переустройству трамвайного переезда на пересечении улицы Попова и улицы 280-летия Барнаула неоднократно поступали обращения горожан. Работы на переезде решили выполнить в этом году в связи со строительством в данной части города новой дороги.

На время проведения работ схемы движения трамваев №2, №7, №10 будут изменены:

Как изменится схема с 16 по 21 августа?

В сторону конечной станции "Пивзавод":

- маршрут №2: Поток – пр.Космонавтов – ул.Попова – ул.А.Петрова – ул.Малахова – ул.Власихинская - Пивзавод, в обратном направлении без изменений, согласно утвержденному маршруту движения.

- маршрут №7: Кордон –Змеиногорский тракт – пр.Красноармейский – пр.Ленина – ул.Северо-Западная – ул.А.Петрова – ул.Малахова – Депо №3, в обратном направлении без изменений, согласно утвержденному маршруту движения.

- маршрут №10: Пивзавод – ул.Власихинская – ул.Малахова – Поток – ул.Северо-Западная – ул.А.Петрова – ул.Малахова – ул.Власихинская - Пивзавод.

Маршруты движения трамваев №2 и №7 в обратном направлении останутся прежними.

Как изменится схема движения с 22 по 28 августа в сторону конечной станции "Докучаево"?

- маршрут №2: Пивзавод – ул.Власихинская – ул.Малахова – ул.А.Петрова – ул.Попова – пр.Космонавтов – Поток, в обратном направлении без изменений, согласно утвержденному маршруту движения.

- маршрут №7: Депо №3 – ул.Малахова – ул.А.Петрова – ул.Северо-Западная – пр.Ленина – пр.Красноармейский – Змеиногорский тракт – Кордон, в обратном направлении без изменений, согласно утвержденному маршруту движения.

- маршрут №10: Пивзавод – ул.Власихинская – ул.Малахова – Поток – ул.Северо-Западная – ул.А.Петрова – ул.Малахова – ул.Власихинская.

Маршруты движения трамваев №2 и №7 в обратном направлении останутся прежними.

Восстановить движение трамваев по прежним схемам планируется 29 августа, полностью завершить работы на переезде – 2 сентября.

А можно выбрать альтернативные маршруты общественного транспорта?

Да, жители города, пользующиеся трамвайными маршрутами №2, №7, №10, движение которых временно будет изменено, могут воспользоваться другими видами общественного транспорта:

- жители ул.Попова, пользующиеся трамвайным маршрутом №2 в направлении остановочного пункта "Пивзавод", смогут совершить проезд на автобусных маршрутах №10, 51, 53, 60 с пересадкой на маршруты № 20, 35, 121 на остановочном пункте "Павловский тракт".

- жители города, пользующиеся трамвайным маршрутом №7 при движении в направлении ул.Попова смогут пересесть с трамвайного маршрута №7 на автобусные маршруты №10, 53, 60, 76, троллейбусный маршрут №7 на кольцевом пересечении ул.Антона Петрова – ул.Малахова.

- жители ул.Попова, пользующиеся трамвайным маршрутом №10 смогут совершить проезд по автобусным маршрутам №20, 35, 121 и осуществить пересадку на трамвайный маршрут №10 на остановочном пункте "ул.Власихинская".

Кроме того, во время ремонта трамвайных путей в сторону конечной станции "Докучаево" с 22.08.2024 по 28.08.2024 включительно:

- жители ул.Попова, при движении в направлении пр-кта Космонавтов, смогут совершить проезд по автобусным маршрутам №53, 60 и осуществить пересадку на автобусные маршруты №59, 78, 121, трамвайные маршруты №1, и №2 в районе станции "Докучаево".

- при движении в направлении Змеиногорского тракта жители ул.Власихинской могут воспользоваться автобусным маршрутом №10, а жители ул.Попова автобусным маршрутом №35, 53, 60 и пересесть на трамвайный маршрут №7 на кольцевом пересечении ул.Антона Петрова – ул.Малахова.

- жители ул.Попова, смогут совершить проезд по автобусным маршрутам №20, 35, 121 и осуществить пересадку на трамвайный маршрут №10 на остановочном пункте "ул.Власихинская".