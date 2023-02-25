В Барнауле на нескольких перекрёстках погасли светофоры

Починить обещают 26 февраля

25 февраля 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле на нескольких дорожных участках временно не работают светофоры, сообщили в мэрии.

Ограничение затронуло следующие перекрёстки:

ул. Матросова – ул. Юрина;

ул. Матросова – ул. Меланжевая;

ул. Малахова – ул. Сухэ-Батора;

ул. Юрина – ул. Попова.

Специалисты "Барнаулгорсвета" ведут работы по поиску и устранению неисправностей. Всё починить обещают 26 февраля.

В то же время работоспособность светофоров на пересечениях проспекта Калинина с улицей Ткацкой, а также проспекта Ленина с улицей Чкалова и Партизанской восстановили.