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В Барнауле на нескольких перекрёстках погасли светофоры

Починить обещают 26 февраля

25 февраля 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Барнауле на нескольких дорожных участках временно не работают светофоры, сообщили в мэрии.

Ограничение затронуло следующие перекрёстки:

  • ул. Матросова – ул. Юрина;
  • ул. Матросова – ул. Меланжевая;
  • ул. Малахова – ул. Сухэ-Батора;
  • ул. Юрина – ул. Попова.

Специалисты "Барнаулгорсвета" ведут работы по поиску и устранению неисправностей. Всё починить обещают 26 февраля.

В то же время работоспособность светофоров на пересечениях проспекта Калинина с улицей Ткацкой, а также проспекта Ленина с улицей Чкалова и Партизанской восстановили.

Комментарии 2

  • Что- всю зиму чинили и опять..
    25 февраля, Гость   Ответить
  • Да что же это такое?
    25 февраля, Гость   Ответить
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