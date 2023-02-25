В Барнауле на нескольких перекрёстках погасли светофоры
Починить обещают 26 февраля
25 февраля 2023, 10:15, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Барнауле на нескольких дорожных участках временно не работают светофоры, сообщили в мэрии.
Ограничение затронуло следующие перекрёстки:
- ул. Матросова – ул. Юрина;
- ул. Матросова – ул. Меланжевая;
- ул. Малахова – ул. Сухэ-Батора;
- ул. Юрина – ул. Попова.
Специалисты "Барнаулгорсвета" ведут работы по поиску и устранению неисправностей. Всё починить обещают 26 февраля.
В то же время работоспособность светофоров на пересечениях проспекта Калинина с улицей Ткацкой, а также проспекта Ленина с улицей Чкалова и Партизанской восстановили.
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