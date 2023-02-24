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В Барнауле светофоры не будут работать до 26 февраля на нескольких перекрёстках

Водителей и пешеходов просят проявлять внимательность

24 февраля 2023, 19:01, ИА Амител

Фото: unsplahs.com
Фото: unsplahs.com

В Барнауле временно не работают светофоры на трёх участках дорог, сообщает мэрия.

Ремонтные работы проводят на перекрёстках:

  • пр. Ленина – ул. Партизанская;
  • ул. Матросова – ул. Юрина;
  • ул. Матросова – ул. Меланжевая.

"Восстановить работу светофоров планируют 26 февраля", – подчеркнули власти со ссылкой на МУП "Барнаулгорсвет".

Водителей и пешеходов просят проявлять внимательность, соблюдать требования дорожных знаков и ПДД.

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