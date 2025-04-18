В Барнауле на нескольких участках установят дорожные знаки, запрещающие стоянку

С 5 мая ограничения на парковку начнут действовать на проспектах Ленина, Комсомольском и Строителей

18 апреля 2025, 13:45, ИА Амител

Остановка запрещена / Фото: администрация Барнаула

На нескольких улицах Барнаула установят дорожные знаки, запрещающие остановку транспорта. Об этом сообщили в мэрии.

Ограничения коснутся участков на проспекте Ленина:

в районе зданий №113, 53, 49, 39, 37, 35;

нечетная сторона от ул. Брестской до ул. Союза Республик;

нечетная сторона от ул. Союза Республик до ул. Молодежной;

нечетная сторона от ул. Молодежной до ул. Димитрова;

четная сторона от ул. Ползунова до обустроенного парковочного кармана в районе пр. Ленина, 8.

Также парковка станет невозможной на следующих территориях:

по проспекту Комсомольскому от ул. Молодежной до ул. Шевченко (при движении в направлении ул. Димитрова);

по проспекту Строителей от выезда с прилегающей территории между домами по проспекту Ленина, 21 и 25;

по проспекту Строителей, 130.

Кроме того, 7 мая на площади Победы, 12, установят дорожные знаки 5.41 "Зона с ограничением остановки" и 5.42 "Конец зоны с ограничением остановки", запрещающие остановку транспорта. Это связано с проведением выставки ретротехники 9 мая. Ограничения будут действовать до 12 мая.