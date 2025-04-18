НОВОСТИОбщество

В Барнауле на нескольких участках установят дорожные знаки, запрещающие стоянку

С 5 мая ограничения на парковку начнут действовать на проспектах Ленина, Комсомольском и Строителей

18 апреля 2025, 13:45, ИА Амител

Остановка запрещена / Фото: администрация Барнаула
Остановка запрещена / Фото: администрация Барнаула

На нескольких улицах Барнаула установят дорожные знаки, запрещающие остановку транспорта. Об этом сообщили в мэрии.

Ограничения коснутся участков на проспекте Ленина:

  • в районе зданий №113, 53, 49, 39, 37, 35;
  • нечетная сторона от ул. Брестской до ул. Союза Республик;
  • нечетная сторона от ул. Союза Республик до ул. Молодежной; 
  • нечетная сторона от ул. Молодежной до ул. Димитрова;
  • четная сторона от ул. Ползунова до обустроенного парковочного кармана в районе пр. Ленина, 8.

Также парковка станет невозможной на следующих территориях:

  • по проспекту Комсомольскому от ул. Молодежной до ул. Шевченко (при движении в направлении ул. Димитрова);
  • по проспекту Строителей от выезда с прилегающей территории между домами по проспекту Ленина, 21 и 25;
  • по проспекту Строителей, 130.

Кроме того, 7 мая на площади Победы, 12, установят дорожные знаки 5.41 "Зона с ограничением остановки" и 5.42 "Конец зоны с ограничением остановки", запрещающие остановку транспорта. Это связано с проведением выставки ретротехники 9 мая. Ограничения будут действовать до 12 мая.

Дорожный знак

Новые дорожные знаки ввели в России

Помимо этого, Росстандарт изменил правила их применения
НОВОСТИОбщество
Барнаул Дороги Авто дорожное движение

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

14:15:38 18-04-2025

Знаки вешать мало. Нужно оперативно эвакуировать нарушителей и штрафы поднять за незаконную парковку и цены поднять на штрафстоянках. Вот тогда будет результат.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:41:10 18-04-2025

В Барнауле плевать хотели на знаки, разметку и прочие ПДД.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:03:10 19-04-2025

Гость (14:41:10 18-04-2025) В Барнауле плевать хотели на знаки, разметку и прочие ПДД....
Из них никак Усть-Козлуха выехать не может.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров