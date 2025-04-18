В Барнауле на нескольких участках установят дорожные знаки, запрещающие стоянку
С 5 мая ограничения на парковку начнут действовать на проспектах Ленина, Комсомольском и Строителей
18 апреля 2025, 13:45, ИА Амител
Остановка запрещена / Фото: администрация Барнаула
На нескольких улицах Барнаула установят дорожные знаки, запрещающие остановку транспорта. Об этом сообщили в мэрии.
Ограничения коснутся участков на проспекте Ленина:
- в районе зданий №113, 53, 49, 39, 37, 35;
- нечетная сторона от ул. Брестской до ул. Союза Республик;
- нечетная сторона от ул. Союза Республик до ул. Молодежной;
- нечетная сторона от ул. Молодежной до ул. Димитрова;
- четная сторона от ул. Ползунова до обустроенного парковочного кармана в районе пр. Ленина, 8.
Также парковка станет невозможной на следующих территориях:
- по проспекту Комсомольскому от ул. Молодежной до ул. Шевченко (при движении в направлении ул. Димитрова);
- по проспекту Строителей от выезда с прилегающей территории между домами по проспекту Ленина, 21 и 25;
- по проспекту Строителей, 130.
Кроме того, 7 мая на площади Победы, 12, установят дорожные знаки 5.41 "Зона с ограничением остановки" и 5.42 "Конец зоны с ограничением остановки", запрещающие остановку транспорта. Это связано с проведением выставки ретротехники 9 мая. Ограничения будут действовать до 12 мая.
14:15:38 18-04-2025
Знаки вешать мало. Нужно оперативно эвакуировать нарушителей и штрафы поднять за незаконную парковку и цены поднять на штрафстоянках. Вот тогда будет результат.
14:41:10 18-04-2025
В Барнауле плевать хотели на знаки, разметку и прочие ПДД.
10:03:10 19-04-2025
Гость (14:41:10 18-04-2025) В Барнауле плевать хотели на знаки, разметку и прочие ПДД....
Из них никак Усть-Козлуха выехать не может.