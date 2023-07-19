В Барнауле на несколько месяцев перекроют ряд участков дорог

Ограничения связаны с ремонтом и заменой участков теплосетей

19 июля 2023, 07:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле в ближайшее время будет перекрыто несколько участков дорог. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, они связаны с ремонтом теплосетей.

Так, с 19 июля по 1 октября движение будет ограничено по улице Партизанской – от проспекта Комсомольского до здания № 61. Там будет проходить модернизация теплосети.

С 20 июля по 21 августа проезд перекроют по улице Песчаной в границах проспекта Социалистического и переулка Геблера. После, с 21 августа по 20 сентября, – от переулка Геблера до проспекта Красноармейского. За это время рабочие проведут строительно-монтажные работы.

С 20 июля начнутся на улицах Партизанской, Промышленной и на проспекте Комсомольском работы по постройке теплосети. Ограничения будут следующие:

с 20 июля по 4 сентября по улице Партизанской на участках от здания № 28 до пр. Комсомольского и от Промышленной до здания № 9;

после этого, с 5 сентября по 10 октября, ограничения коснутся участков Партизанской от здания № 28 до переулка Некрасова и от здания № 9 до переулка Трудового;

с 15 сентября по 15 декабря работы начнутся на пересечении улиц Промышленной и Анатолия;

с 29 сентября до 2 октября перекрытие будет действовать на проспекте Комсомольском в районе здания № 45а;

с 10 октября по 10 ноября перекрытие будет по Партизанской, от Некрасова до здания № 29, а также на пересечении Партизанской и Промышленной;

с 15 октября по 10 декабря по улице Промышленной – проезд для машин перекроют от улицы Гоголя до Льва Толстого;

также с 11 сентября по 11 декабря проезд обещают закрыть по улице Партизанской – от переулка Трудового до здания № 29.

Из-за работ с 29 сентября по 2 октября изменится проезд автобусов маршрута № 78. На это повлияют работы на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Партизанской.