Томенко рассказал, каким будет отопительный сезон в Алтайском крае

На данный момент в регионе сформировали больше половины нормативных запасов угля

18 июля 2023, 16:51, ИА Амител

Батарея / Фото: amic.ru

В Алтайском крае готовятся к отопительному сезону, соответствующие работы ведутся во всех населенных пунктах региона. Об этом губернатор Виктор Томенко рассказал в своем Telegram-канале.

"Предыдущий прошел без серьезных сбоев, и в этом году должно быть так же", – указал Томенко.

На данный момент в регионе сформировали больше половины нормативных запасов угля: это 77,7 тыс. тонн с учетом краевого резерва, плюс до конца июля проведут торги на поставку 170,4 тыс. тонн.

3,6 млрд рублей потратят на модернизацию объектов теплоснабжения. Необходимо подготовить более 1700 котельных, около 17 тысяч километров тепловых и водопроводных сетей.

"Процесс идет четко по графику", – подчеркнул глава региона.

Ранее Томенко оценил, как в Алтайском крае прошел отопительный сезон, а также рассказал, что привело к такому результату.