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В Барнауле заканчивают строительство крещенского городка. Фото

Праздник Крещения Господня отметят православные верующие 19 января

17 января 2025, 13:45, ИА Амител

Крещенский городок в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле продолжается подготовка к празднованию Крещения Господня. Напомним, для этого в городе оборудуют две купели: на реке Оби в районе Нового моста и на озере Пионерском в поселке Борзовая Заимка.

На реке Оби строители уже заканчивают возводить крещенский городок. Здесь расчистили территорию и обустроили иордань. Специалисты продолжают строительство снежной часовни. Для комфорта посетителей будут установлены надувные палатки для переодевания и обогрева.

Ранее amic.ru писал, что 19 января в Знаменском женском монастыре пройдет литургия, после которой состоится крестный ход к купели на Оби. Там проведут чин освящения воды, и горожане смогут окунуться в прорубь. На озере Пионерском воду также освятят, но крестного хода там не будет.

Для безопасности купающихся будут дежурить спасатели, прошедшие специальную подготовку. Общественный порядок обеспечат сотрудники полиции, а медицинская помощь будет оказываться по вызовам в приоритетном порядке.

Администрация Барнаула напоминает правила купания в проруби:

  • купание противопоказано при заболеваниях органов дыхания, центральной и периферической нервной системы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, воспалительных заболеваниях носоглотки, сердечно-сосудистых, кожно-венерических болезнях;
  • перед самим купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку или пробежку;
  • подходить к проруби нужно в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви;
  • окунаться лучше всего осторожно, нельзя нырять в купель вперед головой, так как это может привести к шоку от холода;
  • находиться в купели можно не больше одной минуты, чтобы избежать переохлаждения организма;
  • при выходе держитесь непосредственно за поручни;
  • ​после купания разотрите себя махровым полотенцем, наденьте сухую одежду и выпейте горячий чай.

Запрещается:

  • ​купаться в состоянии алкогольного опьянения;
  • производить действия, связанные с нырянием и плаванием;
  • подавать крики ложной тревоги;
  • собираться группами на льду у края купели;
  • заходить за ограждения;
  • купание детей без контроля со стороны родителей или взрослых;
  • категорически запрещено купаться в необорудованных местах, это может привести к несчастному случаю.
     
    Свечи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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Комментарии 2

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Гость

14:15:33 17-01-2025

Девки голыя будут?

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Гость

18:45:15 18-01-2025

Гость (14:15:33 17-01-2025) Девки голыя будут?... А тебе какая разница? Ты ж все равно на мужиков придешь смотреть...

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