В Барнауле заканчивают строительство крещенского городка. Фото
Праздник Крещения Господня отметят православные верующие 19 января
17 января 2025, 13:45, ИА Амител
В Барнауле продолжается подготовка к празднованию Крещения Господня. Напомним, для этого в городе оборудуют две купели: на реке Оби в районе Нового моста и на озере Пионерском в поселке Борзовая Заимка.
На реке Оби строители уже заканчивают возводить крещенский городок. Здесь расчистили территорию и обустроили иордань. Специалисты продолжают строительство снежной часовни. Для комфорта посетителей будут установлены надувные палатки для переодевания и обогрева.
Ранее amic.ru писал, что 19 января в Знаменском женском монастыре пройдет литургия, после которой состоится крестный ход к купели на Оби. Там проведут чин освящения воды, и горожане смогут окунуться в прорубь. На озере Пионерском воду также освятят, но крестного хода там не будет.
Для безопасности купающихся будут дежурить спасатели, прошедшие специальную подготовку. Общественный порядок обеспечат сотрудники полиции, а медицинская помощь будет оказываться по вызовам в приоритетном порядке.
Администрация Барнаула напоминает правила купания в проруби:
- купание противопоказано при заболеваниях органов дыхания, центральной и периферической нервной системы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, воспалительных заболеваниях носоглотки, сердечно-сосудистых, кожно-венерических болезнях;
- перед самим купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку или пробежку;
- подходить к проруби нужно в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви;
- окунаться лучше всего осторожно, нельзя нырять в купель вперед головой, так как это может привести к шоку от холода;
- находиться в купели можно не больше одной минуты, чтобы избежать переохлаждения организма;
- при выходе держитесь непосредственно за поручни;
- после купания разотрите себя махровым полотенцем, наденьте сухую одежду и выпейте горячий чай.
Запрещается:
- купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- производить действия, связанные с нырянием и плаванием;
- подавать крики ложной тревоги;
- собираться группами на льду у края купели;
- заходить за ограждения;
- купание детей без контроля со стороны родителей или взрослых;
- категорически запрещено купаться в необорудованных местах, это может привести к несчастному случаю.
14:15:33 17-01-2025
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