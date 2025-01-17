В Барнауле заканчивают строительство крещенского городка. Фото

Праздник Крещения Господня отметят православные верующие 19 января

17 января 2025, 13:45, ИА Амител

Крещенский городок в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле продолжается подготовка к празднованию Крещения Господня. Напомним, для этого в городе оборудуют две купели: на реке Оби в районе Нового моста и на озере Пионерском в поселке Борзовая Заимка.

На реке Оби строители уже заканчивают возводить крещенский городок. Здесь расчистили территорию и обустроили иордань. Специалисты продолжают строительство снежной часовни. Для комфорта посетителей будут установлены надувные палатки для переодевания и обогрева.

Ранее amic.ru писал, что 19 января в Знаменском женском монастыре пройдет литургия, после которой состоится крестный ход к купели на Оби. Там проведут чин освящения воды, и горожане смогут окунуться в прорубь. На озере Пионерском воду также освятят, но крестного хода там не будет.

Для безопасности купающихся будут дежурить спасатели, прошедшие специальную подготовку. Общественный порядок обеспечат сотрудники полиции, а медицинская помощь будет оказываться по вызовам в приоритетном порядке.

Администрация Барнаула напоминает правила купания в проруби:

купание противопоказано при заболеваниях органов дыхания, центральной и периферической нервной системы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, воспалительных заболеваниях носоглотки, сердечно-сосудистых, кожно-венерических болезнях;

перед самим купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку или пробежку;

подходить к проруби нужно в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви;

окунаться лучше всего осторожно, нельзя нырять в купель вперед головой, так как это может привести к шоку от холода;

находиться в купели можно не больше одной минуты, чтобы избежать переохлаждения организма;

при выходе держитесь непосредственно за поручни;

​после купания разотрите себя махровым полотенцем, наденьте сухую одежду и выпейте горячий чай.

Запрещается: