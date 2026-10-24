В Барнауле на перекрестке у площади Спартака опасно накренилась опора ЛЭП
На место выехала ремонтная бригада
24 октября 2026, 13:21, ИА Амител
Столб накренился в центре Барнаула / Фото: читатель amic.ru
Читатель amic.ru сообщил о нештатной ситуации в Барнауле: на перекрестке за остановкой "Площадь Спартака" отломилась опора ЛЭП — сейчас она держится буквально на проводах.
По данным очевидцев, на место прибыла ремонтная бригада — специалисты приступили к восстановительным работам. Ранее сообщалось, что на Алтае нетрезвый водитель мотоцикла без прав протаранил столб ЛЭП.
16:17:11 24-10-2026
Я бы даже сказал - она сломалась!
17:52:53 24-10-2026
Гость (16:17:11 24-10-2026) Я бы даже сказал - она сломалась! ... Она давно накренилась. Но, видимо, ответственным товарищам не до опор, стулья бы под собой удержать. И что по этому поводу может сказать министерство транспорта Алтайского края? Опять залповые дожди виноваты или цунами со смерчами? Или все же разгильдяйство?