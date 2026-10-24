На место выехала ремонтная бригада

24 октября 2026, 13:21, ИА Амител

Столб накренился в центре Барнаула / Фото: читатель amic.ru

Читатель amic.ru сообщил о нештатной ситуации в Барнауле: на перекрестке за остановкой "Площадь Спартака" отломилась опора ЛЭП — сейчас она держится буквально на проводах.

По данным очевидцев, на место прибыла ремонтная бригада — специалисты приступили к восстановительным работам. Ранее сообщалось, что на Алтае нетрезвый водитель мотоцикла без прав протаранил столб ЛЭП.



