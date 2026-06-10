НОВОСТИПроисшествия

На Алтае нетрезвый водитель мотоцикла без прав протаранил столб ЛЭП

Пострадавшего госпитализировали в Турочакскую районную больницу

10 июня 2026, 15:36, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай
Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай

В селе Бийка вечером 9 июня произошло серьезное ДТП с участием мотоцикла. В результате аварии пострадал водитель двухколесного транспорта, сообщили в МВД по Республике Алтай.

По предварительным данным, около 17:00 39-летний местный житель, управляя мотоциклом Racer RC 150-23, не выбрал безопасную скорость движения и потерял контроль над транспортным средством.

После этого мотоцикл съехал с проезжей части, врезался в опору линии электропередачи, а затем — в хозяйственную постройку жилого дома.

В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина получил травмы различной степени тяжести. Пострадавшего госпитализировали в Турочакскую районную больницу.

В ходе разбирательства сотрудники полиции установили, что мотоциклист управлял транспортным средством, не имея водительского удостоверения соответствующей категории. Кроме того, мужчина находился за рулем без мотошлема и в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время сельчанин привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством без права управления, езду без мотошлема и вождение в нетрезвом виде. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

ДТП мотоциклы Республика Алтай
       

Комментарии 3

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Гость

15:56:02 10-06-2026

и не "столб", а опору

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Змей

16:00:18 10-06-2026

Так травмы от столкновения или хозяин постройки об него сапоги почистил? Какое состояние столба, какие травмы, помощь оказана?

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Вася

20:26:22 10-06-2026

Записать в террористы. Что пьяный и что без прав был оформить как оправдание тарана ЛЭП. Человек должен получить урок на всю жизнь. А не просто записать в актив себе очередной "подвиг".

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