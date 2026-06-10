На Алтае нетрезвый водитель мотоцикла без прав протаранил столб ЛЭП

Пострадавшего госпитализировали в Турочакскую районную больницу

10 июня 2026, 15:36, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай

В селе Бийка вечером 9 июня произошло серьезное ДТП с участием мотоцикла. В результате аварии пострадал водитель двухколесного транспорта, сообщили в МВД по Республике Алтай.

По предварительным данным, около 17:00 39-летний местный житель, управляя мотоциклом Racer RC 150-23, не выбрал безопасную скорость движения и потерял контроль над транспортным средством.

После этого мотоцикл съехал с проезжей части, врезался в опору линии электропередачи, а затем — в хозяйственную постройку жилого дома.

В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина получил травмы различной степени тяжести. Пострадавшего госпитализировали в Турочакскую районную больницу.

В ходе разбирательства сотрудники полиции установили, что мотоциклист управлял транспортным средством, не имея водительского удостоверения соответствующей категории. Кроме того, мужчина находился за рулем без мотошлема и в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время сельчанин привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством без права управления, езду без мотошлема и вождение в нетрезвом виде. Обстоятельства происшествия устанавливаются.