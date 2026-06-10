На Алтае нетрезвый водитель мотоцикла без прав протаранил столб ЛЭП
Пострадавшего госпитализировали в Турочакскую районную больницу
10 июня 2026, 15:36, ИА Амител
В селе Бийка вечером 9 июня произошло серьезное ДТП с участием мотоцикла. В результате аварии пострадал водитель двухколесного транспорта, сообщили в МВД по Республике Алтай.
По предварительным данным, около 17:00 39-летний местный житель, управляя мотоциклом Racer RC 150-23, не выбрал безопасную скорость движения и потерял контроль над транспортным средством.
После этого мотоцикл съехал с проезжей части, врезался в опору линии электропередачи, а затем — в хозяйственную постройку жилого дома.
В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина получил травмы различной степени тяжести. Пострадавшего госпитализировали в Турочакскую районную больницу.
В ходе разбирательства сотрудники полиции установили, что мотоциклист управлял транспортным средством, не имея водительского удостоверения соответствующей категории. Кроме того, мужчина находился за рулем без мотошлема и в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящее время сельчанин привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством без права управления, езду без мотошлема и вождение в нетрезвом виде. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
15:56:02 10-06-2026
и не "столб", а опору
16:00:18 10-06-2026
Так травмы от столкновения или хозяин постройки об него сапоги почистил? Какое состояние столба, какие травмы, помощь оказана?
20:26:22 10-06-2026
Записать в террористы. Что пьяный и что без прав был оформить как оправдание тарана ЛЭП. Человек должен получить урок на всю жизнь. А не просто записать в актив себе очередной "подвиг".