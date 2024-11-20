В Барнауле на пешеходном переходе сбили пенсионерку
Госпитализация женщине не потребовалась
20 ноября 2024, 15:30, ИА Амител
ДТП на ул. Смирнова / Фото: "Инцидент Барнаул"
На ул. Смирнова в Барнауле легковой автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
Предварительно установлено, что 46-летний водитель за рулем Toyota Camry наехал на 75-летнюю горожанку. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести. Медики оказали ей помощь в городской больнице № 1.
Сотрудники полиции проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.
15:44:44 20-11-2024
Просто упала, ничего не сломала? Хорошо.
15:58:30 20-11-2024
В телефончик наверное втыкал.