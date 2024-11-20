В Барнауле на пешеходном переходе сбили пенсионерку

Госпитализация женщине не потребовалась

20 ноября 2024, 15:30, ИА Амител

ДТП на ул. Смирнова / Фото: "Инцидент Барнаул"

На ул. Смирнова в Барнауле легковой автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что 46-летний водитель за рулем Toyota Camry наехал на 75-летнюю горожанку. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести. Медики оказали ей помощь в городской больнице № 1.

Сотрудники полиции проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.