НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле на пешеходном переходе сбили пенсионерку

Госпитализация женщине не потребовалась

20 ноября 2024, 15:30, ИА Амител

ДТП на ул. Смирнова / Фото: "Инцидент Барнаул"
ДТП на ул. Смирнова / Фото: "Инцидент Барнаул"

На ул. Смирнова в Барнауле легковой автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что 46-летний водитель за рулем Toyota Camry наехал на 75-летнюю горожанку. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести. Медики оказали ей помощь в городской больнице № 1.

Сотрудники полиции проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.

ДТП с автобусом и трамваем в Барнауле / Фото:

Пять человек пострадали при столкновении трамвая и автобуса в Барнауле

По поручению прокурора Алтайского края организована проверка
НОВОСТИПроисшествия
ДТП

Комментарии 2

Avatar Picture
Светлана

15:44:44 20-11-2024

Просто упала, ничего не сломала? Хорошо.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:58:30 20-11-2024

В телефончик наверное втыкал.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров