Пять человек пострадали при столкновении трамвая и автобуса в Барнауле

По поручению прокурора Алтайского края организована проверка

19 ноября 2024, 17:55, ИА Амител

ДТП с автобусом и трамваем в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле пять человек получили порезы и ушибы в результате столкновения трамвая и автобуса, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Напомним, ДТП с участием трамвая № 3 и автобуса № 10 произошло на пересечении улиц Власихинской и Лазурной.

"В трамвае находилось 15 пассажиров, в автобусе было два пассажира. По предварительным данным, пять человек получили порезы и ушибы. По результатам осмотра будет принято решение о необходимости госпитализации", – рассказали в ведомстве.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка.