Пять человек пострадали при столкновении трамвая и автобуса в Барнауле
По поручению прокурора Алтайского края организована проверка
19 ноября 2024, 17:55, ИА Амител
В Барнауле пять человек получили порезы и ушибы в результате столкновения трамвая и автобуса, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Напомним, ДТП с участием трамвая № 3 и автобуса № 10 произошло на пересечении улиц Власихинской и Лазурной.
"В трамвае находилось 15 пассажиров, в автобусе было два пассажира. По предварительным данным, пять человек получили порезы и ушибы. По результатам осмотра будет принято решение о необходимости госпитализации", – рассказали в ведомстве.
По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка.
"По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере профилактики травматизма, организации движения, содержания уличной дорожной сети", – отметили в прокуратуре.
18:06:29 19-11-2024
телефон виноват
18:09:07 19-11-2024
я давно живу в Барнауле и ни разу не видела автобус с двумя пассажирами. а что так бывает? в те редкие дни, когда мне нужно воспользоваться ОТ там битком почти всегда.
19:28:58 19-11-2024
Элен без ребят (18:09:07 19-11-2024) я давно живу в Барнауле и ни разу не видела автобус с двумя ... У 10 там конечная вот и мало людей
23:46:25 19-11-2024
Гость (19:28:58 19-11-2024) У 10 там конечная вот и мало людей... Так это произошло за одну остановку до конечной автобуса №10, Ашан.
08:00:50 20-11-2024
Элен без ребят (18:09:07 19-11-2024) я давно живу в Барнауле и ни разу не видела автобус с двумя ... чтоб знать Барнаул, нужно знать город и тогда вопросов глу пых возникать не будет.
18:28:46 19-11-2024
Водила трамвая лишить прав, в принципе как и всех водил этого транспорта
21:44:29 19-11-2024
Гость (18:28:46 19-11-2024) Водила трамвая лишить прав, в принципе как и всех водил этог... Ага. Пусть все пешком ходЮт.
07:59:32 20-11-2024
Все время боюсь на этом перекрестке поворачивать, остерегаюсь этих бешенных трамваев, уже ни раз такое было, что для трамваев в этом месте вообще закон не писан, они всегда едут не взирая на других участников движения, как будто только им здесь дорога.
08:46:47 20-11-2024
Татьяна (07:59:32 20-11-2024) Все время боюсь на этом перекрестке поворачивать, остерегаюс... обычный перекресток - тупить не нужно - права купят а водить не научатся. идите читайте ПДД относительно прав трамваев
10:00:11 20-11-2024
горэлектротранс сам себя уничтожать начал. еще и пассажиров калечить
11:23:57 20-11-2024
111 (10:00:11 20-11-2024) горэлектротранс сам себя уничтожать начал. еще и пассажиров... Транспортная система нигде и никогда себя сама не уничтожила. Причина её уничтожения это всегда некомпетентность местных властей. В РФ до сих в городах уничтожают троллейбусные и трамвайные сети, в то время как в остальном мире уже лет 15 назад поняли что это ошибка и начали возвращать их в города.
10:27:59 21-11-2024
Гость (11:23:57 20-11-2024) Транспортная система нигде и никогда себя сама не уничтожила... А где в остальном мире есть троллейбусы?
10:14:04 20-11-2024
Редкий автобус может увернуться от трамвая.
07:20:19 21-11-2024
ППШариков (10:14:04 20-11-2024) Редкий автобус может увернуться от трамвая.... А траНвай от автобуса может увернуться легко!