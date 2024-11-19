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Пять человек пострадали при столкновении трамвая и автобуса в Барнауле

По поручению прокурора Алтайского края организована проверка

19 ноября 2024, 17:55, ИА Амител

ДТП с автобусом и трамваем в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"
ДТП с автобусом и трамваем в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле пять человек получили порезы и ушибы в результате столкновения трамвая и автобуса, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Напомним, ДТП с участием трамвая № 3 и автобуса № 10 произошло на пересечении улиц Власихинской и Лазурной.

"В трамвае находилось 15 пассажиров, в автобусе было два пассажира. По предварительным данным, пять человек получили порезы и ушибы. По результатам осмотра будет принято решение о необходимости госпитализации", – рассказали в ведомстве.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка.

"По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере профилактики травматизма, организации движения, содержания уличной дорожной сети", – отметили в прокуратуре.

Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 14

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Гость

18:06:29 19-11-2024

телефон виноват

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Элен без ребят

18:09:07 19-11-2024

я давно живу в Барнауле и ни разу не видела автобус с двумя пассажирами. а что так бывает? в те редкие дни, когда мне нужно воспользоваться ОТ там битком почти всегда.

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Гость

19:28:58 19-11-2024

Элен без ребят (18:09:07 19-11-2024) я давно живу в Барнауле и ни разу не видела автобус с двумя ... У 10 там конечная вот и мало людей

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Гость

23:46:25 19-11-2024

Гость (19:28:58 19-11-2024) У 10 там конечная вот и мало людей... Так это произошло за одну остановку до конечной автобуса №10, Ашан.

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гость

08:00:50 20-11-2024

Элен без ребят (18:09:07 19-11-2024) я давно живу в Барнауле и ни разу не видела автобус с двумя ... чтоб знать Барнаул, нужно знать город и тогда вопросов глу пых возникать не будет.

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Гость

18:28:46 19-11-2024

Водила трамвая лишить прав, в принципе как и всех водил этого транспорта

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Гость

21:44:29 19-11-2024

Гость (18:28:46 19-11-2024) Водила трамвая лишить прав, в принципе как и всех водил этог... Ага. Пусть все пешком ходЮт.

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Татьяна

07:59:32 20-11-2024

Все время боюсь на этом перекрестке поворачивать, остерегаюсь этих бешенных трамваев, уже ни раз такое было, что для трамваев в этом месте вообще закон не писан, они всегда едут не взирая на других участников движения, как будто только им здесь дорога.

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Гость

08:46:47 20-11-2024

Татьяна (07:59:32 20-11-2024) Все время боюсь на этом перекрестке поворачивать, остерегаюс... обычный перекресток - тупить не нужно - права купят а водить не научатся. идите читайте ПДД относительно прав трамваев

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111

10:00:11 20-11-2024

горэлектротранс сам себя уничтожать начал. еще и пассажиров калечить

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Гость

11:23:57 20-11-2024

111 (10:00:11 20-11-2024) горэлектротранс сам себя уничтожать начал. еще и пассажиров... Транспортная система нигде и никогда себя сама не уничтожила. Причина её уничтожения это всегда некомпетентность местных властей. В РФ до сих в городах уничтожают троллейбусные и трамвайные сети, в то время как в остальном мире уже лет 15 назад поняли что это ошибка и начали возвращать их в города.

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Гость

10:27:59 21-11-2024

Гость (11:23:57 20-11-2024) Транспортная система нигде и никогда себя сама не уничтожила... А где в остальном мире есть троллейбусы?

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ППШариков

10:14:04 20-11-2024

Редкий автобус может увернуться от трамвая.

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Гость

07:20:19 21-11-2024

ППШариков (10:14:04 20-11-2024) Редкий автобус может увернуться от трамвая.... А траНвай от автобуса может увернуться легко!

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