В Барнауле на пешеходном переходе возле заправки сбили человека

На месте происшествия работали медики и полиция

19 марта 2024, 22:01, ИА Амител

ДТП в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"

Утром 19 марта в Барнауле возле АЗС в районе здания, расположенного по адресу улица Попова, 5в, сбили человека. Об этом пишет "Инцидент Барнаул".

На кадрах видно, что пешеход лежит на обочине. О его состоянии очевидцы не сообщают.

На месте происшествия работали медики и полиция. Подробности аварии уточняются.

Напомним, что в Бийске в понедельник вечером, 18 марта, на пересечении улиц Кутузова – Социалистической произошло ДТП с участием двух автобусов маршрута № 35.