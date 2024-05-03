В Барнауле на площади Советов начали монтировать трибуны к 9 Мая. Фото

В День Победы там состоится торжественное построение войск Барнаульского гарнизона

03 мая 2024, 18:39, ИА Амител

Екатерина Смолихина / Фото: amic.ru

В Барнауле на площади Советов уже начали монтировать трибуны к 9 мая. Снимки работ сделал фотокорреспондент amic.ru.

Напомним, что праздничные мероприятия в честь Дня Победы в 2024 году пройдут во всех районах Барнаула. При этом главной локацией праздника станет площадь Сахарова. Там состоится концертная программа "Вся правда о Победе" и выступления творческих коллективов города Барнаула.

На площади Советов же состоится не менее важное мероприятие – торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. После там пройдет легкоатлетический забег "Кольцо Победы – 2024".