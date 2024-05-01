Состоится ли салют на Первомай в Барнауле в 2024 году?
После получение звания "Город трудовой доблести" Барнаул должен проводить салют на Первомай
01 мая 2024, 09:01, ИА Амител
В последние годы на Первомай в Барнауле гремел праздничный салют. В 2021 году Барнаул получил статус "Город трудовой доблести" и поэтому городские власти должны запускать фейерверк на Праздник Весны и Труда. В 2024 году чиновники решили провести салют на набережной Оби и даже нашли подрядчика, однако их планы изменились.
Будет ли салют 1 мая?
Нет, его отменили "из-за угроз безопасности". Поэтому никакого салюта в Барнауле 1 мая не будет.
А где должен был пройти салют?
На набережной Оби. Там готовили фейерверк длительностью не менее пяти минут. Планировалось выпустить восемь батарей салютов двух типов, пять римских свечей и 650 зарядов четырех типов.
Что еще отменили?
Из-за угроз безопасности шествие отменили профсоюзы. Из партий только КПРФ решила провести шествие и митинг на площади Советов, однако власти коммунистам отказали и предложили альтернативную площадку в сквере им. Германа Титова. В итоге митинг пройдет там 1 мая в 18 часов.
Какие-то мероприятия в городе на Первомай будут?
Да. На Первомай пройдет концерт на набережной реки Оби, который будет длиться не менее четырех часов. Ожидается программа в виде четырех концертно-зрелищных постановок, объединенных общей темой. Они будут включать песни и танца разных жанров. Барнаульские парки также подготовят свои концертные программы к открытию летнего сезона. На площади Советов состоится легкоатлетический забег на призы газеты "Алтайская правда", а профсоюзы возложат цветы к стеле "Город трудовой доблести".
Салют 9 мая тоже отменили?
Да. 9 мая главный салют должен был пройти на площади Сахарова в 22:00, но его отменили из-за угроз безопасности. Вместе с ним отменили и салюты на районных площадках города.
06:20:07 29-04-2024
Из за клещей?
11:17:01 29-04-2024
Эти салюты были актуальны в 80-е-начало 90-х. Сейчас лень ходить на них. Скучно. Живу в центре, у меня салют видно с балкона, так мне даже лень встать посмотреть. Надоело.
10:01:41 02-05-2024
Гость (11:17:01 29-04-2024) Эти салюты были актуальны в 80-е-начало 90-х. Сейчас лень хо... Согласен. Раньше это было диковинным зрелищем, а сейчас это устраивают во дворах.
08:33:41 30-04-2024
Гость (11:17:01 29-04-2024) Эти салюты были актуальны в 80-е-начало 90-х. Сейчас лень хо... Просто постарел!
09:18:21 01-05-2024
Расписались в собственном бессилии
11:30:13 01-05-2024
Но ведь деньги на это были заложены в бюджете. А это не меньше 10 миллионов. Отменили салюты сразу пишите куда перенаправите. Кто-то бахвалился что приведут в порядок фасады на красной линии. Это просто страшно смотреть на них. Вот и перенаправьте эти деньги на ремонт фасадов.
11:30:14 01-05-2024
Но ведь деньги на это были заложены в бюджете. А это не меньше 10 миллионов. Отменили салюты сразу пишите куда перенаправите. Кто-то бахвалился что приведут в порядок фасады на красной линии. Это просто страшно смотреть на них. Вот и перенаправьте эти деньги на ремонт фасадов.
13:20:04 01-05-2024
А концерт безопасное событие? Или только салют и шествие?!
15:16:43 01-05-2024
Мир, труд, Май. - "Мирное небо, созидательный труд - залог достойного будущего, и весна, как символ обновления и продолжения жизни." Капиталистический строй в России, что общего с этим лозунгом? Мирного неба - нет, труд - хотят сделать 60 часовую рабочую неделю, а весна - потоп у многих субъектов.
18:42:16 01-05-2024
Гость (15:16:43 01-05-2024) Мир, труд, Май. - "Мирное небо, созидательный труд - залог ... При социализме не топило, облака обходили СССР стороной. Кстати, почитайте про наводнения на юге Китая.
19:24:44 01-05-2024
Гость (18:42:16 01-05-2024) При социализме не топило, облака обходили СССР стороной. Кст... А что товарищ Си, ангел во плоти? Эта еще та бестия, грехов у него, вагон и маленькая тележка..
16:18:37 01-05-2024
Получается и Пасху в Барнауле отменит ...
18:07:47 01-05-2024
Гость (16:18:37 01-05-2024) Получается и Пасху в Барнауле отменит ... ... Пасха, это поповская придумка. А Май, это светский праздник, для наших слуг народа, а они, пока временно правят, он что ежик в штанах.