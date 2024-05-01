Состоится ли салют на Первомай в Барнауле в 2024 году?

После получение звания "Город трудовой доблести" Барнаул должен проводить салют на Первомай

01 мая 2024, 09:01, ИА Амител

Фейерверк в Барнауле / Фото: amic.ru

В последние годы на Первомай в Барнауле гремел праздничный салют. В 2021 году Барнаул получил статус "Город трудовой доблести" и поэтому городские власти должны запускать фейерверк на Праздник Весны и Труда. В 2024 году чиновники решили провести салют на набережной Оби и даже нашли подрядчика, однако их планы изменились.

Будет ли салют 1 мая?

Нет, его отменили "из-за угроз безопасности". Поэтому никакого салюта в Барнауле 1 мая не будет.

А где должен был пройти салют?

На набережной Оби. Там готовили фейерверк длительностью не менее пяти минут. Планировалось выпустить восемь батарей салютов двух типов, пять римских свечей и 650 зарядов четырех типов.

Что еще отменили?

Из-за угроз безопасности шествие отменили профсоюзы. Из партий только КПРФ решила провести шествие и митинг на площади Советов, однако власти коммунистам отказали и предложили альтернативную площадку в сквере им. Германа Титова. В итоге митинг пройдет там 1 мая в 18 часов.

Какие-то мероприятия в городе на Первомай будут?

Да. На Первомай пройдет концерт на набережной реки Оби, который будет длиться не менее четырех часов. Ожидается программа в виде четырех концертно-зрелищных постановок, объединенных общей темой. Они будут включать песни и танца разных жанров. Барнаульские парки также подготовят свои концертные программы к открытию летнего сезона. На площади Советов состоится легкоатлетический забег на призы газеты "Алтайская правда", а профсоюзы возложат цветы к стеле "Город трудовой доблести".

Салют 9 мая тоже отменили?

Да. 9 мая главный салют должен был пройти на площади Сахарова в 22:00, но его отменили из-за угроз безопасности. Вместе с ним отменили и салюты на районных площадках города.