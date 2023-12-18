В Барнауле на полтора часа перекроют Социалистический проспект

Автобусы в это время будут ездить по измененным схемам

18 декабря 2023, 17:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле временно перекроют Социалистический проспект из-за общегородского развода полицейских нарядов, заступающих на службу по охране общественного порядка.

Как сообщили в мэрии, ограничение будет действовать 21 декабря с 15:30 до 17:00 на участке от ул. Пушкина до ул. Ползунова.

Движение автобусов на этот период организуют так:

по маршруту № 20, при движении в сторону пр. Ленина: пр. Красноармейский – разворот на ул. Гоголя – пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее по маршруту, в обратном направлении без изменений;

по маршруту № 55, при движении в сторону пр. Ленина: пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее по маршруту, в обратном направлении без изменений;

по маршруту № 70р, при движении в сторону пр. Ленина: пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее по маршруту, в обратном направлении без изменений;

по маршруту №73р, при движении на конечную "Пл. Спартака": пр. Красноармейский – разворот на ул. Ползунова – пр. Красноармейский, в обратном направлении без изменений;

по маршрутам № 109, 109оп, при движении в сторону пр. Красноармейского: пр. Ленина – ул. Пушкина – пр. Красноармейский – разворот на ул. Гоголя – пр. Красноармейский, далее по маршрутам, в обратном направлении без изменений.

18 декабря в Алтайском крае запустили в работу новые автоматические фиксаторы нарушений на дорогах.