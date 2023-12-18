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В Барнауле на полтора часа перекроют Социалистический проспект

Автобусы в это время будут ездить по измененным схемам

18 декабря 2023, 17:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле временно перекроют Социалистический проспект из-за общегородского развода полицейских нарядов, заступающих на службу по охране общественного порядка.

Как сообщили в мэрии, ограничение будет действовать 21 декабря с 15:30 до 17:00 на участке от ул. Пушкина до ул. Ползунова.

Движение автобусов на этот период организуют так:

  • по маршруту № 20, при движении в сторону пр. Ленина: пр. Красноармейский – разворот на ул. Гоголя – пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее по маршруту, в обратном направлении без изменений;
  • по маршруту № 55, при движении в сторону пр. Ленина: пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее по маршруту, в обратном направлении без изменений;
  • по маршруту № 70р, при движении в сторону пр. Ленина: пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее по маршруту, в обратном направлении без изменений;
  • по маршруту №73р, при движении на конечную "Пл. Спартака": пр. Красноармейский – разворот на ул. Ползунова – пр. Красноармейский, в обратном направлении без изменений;
  • по маршрутам № 109, 109оп, при движении в сторону пр. Красноармейского: пр. Ленина – ул. Пушкина – пр. Красноармейский – разворот на ул. Гоголя – пр. Красноармейский, далее по маршрутам, в обратном направлении без изменений.

18 декабря в Алтайском крае запустили в работу новые автоматические фиксаторы нарушений на дорогах.

Барнаул дорожное движение

Комментарии 2

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Гость

17:36:36 18-12-2023

блин то мост , то елка , то разводы!

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Гость

17:43:24 18-12-2023

Гость (17:36:36 18-12-2023) блин то мост , то елка , то разводы!... Это все один развод

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