В Барнауле на полтора месяца перекроют несколько дорог для ремонта водопровода
Также продлят перекрытие на двух участках
20 сентября 2024, 15:26, ИА Амител
Знак "Стоп" / Источник фото: pxhere.com
В связи с проведением работ по реконструкции водопроводных сетей с 20 сентября до 11 ноября ограничат движение транспорта на нескольких участках дорог, сообщает мэрия.
Движение перекроют на следующих участках:
- улица Новороссийская, от улицы Юрина до здания № 19 по улице Новороссийской;
- улица Новороссийская, от улицы Гущина до дома № 34 по улице Новороссийской;
- улица Новороссийская, в районе пересечения с улицы Аэродромной;
- улица Восточная, от улицы Телефонной до здания № 56а по улице Новороссийской.
Помимо этого, продлят перекрытие следующих участков улично-дорожной сети:
- улица Чернышевского, в районе здания № 186, – до 30 сентября;
- улица Чернышевского, от здания № 186 по улице Чернышевского до пересечения с переулком Ядринцева, – до 10 октября.
"Будьте внимательны при проезде указанных участков улично-дорожной сети. Схемы объезда мест проведения работ будут указаны на соответствующих дорожных знаках. По возможности выбирайте заранее маршруты объезда", – обратилась к жителям администрация города.
16:27:53 20-09-2024
А как же Партизанская? До какого времени там будет продолжаться ремонт? Центр и без того перегружен.
16:39:00 20-09-2024
на углу восточной и телефонной уже 2 месяца перекрыто все и конца не видно
21:48:02 20-09-2024
Вас что, из горадминистрации за несоответствие уволили?