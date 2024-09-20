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В Барнауле на полтора месяца перекроют несколько дорог для ремонта водопровода

Также продлят перекрытие на двух участках

20 сентября 2024, 15:26, ИА Амител

Знак "Стоп" / Источник фото: pxhere.com
Знак "Стоп" / Источник фото: pxhere.com

В связи с проведением работ по реконструкции водопроводных сетей с 20 сентября до 11 ноября ограничат движение транспорта на нескольких участках дорог, сообщает мэрия.

Движение перекроют на следующих участках:

  • улица Новороссийская, от улицы Юрина до здания № 19 по улице Новороссийской;
  • улица Новороссийская, от улицы Гущина до дома № 34 по улице Новороссийской;
  • улица Новороссийская, в районе пересечения с улицы Аэродромной;
  • улица Восточная, от улицы Телефонной до здания № 56а по улице Новороссийской.

Помимо этого, продлят перекрытие следующих участков улично-дорожной сети:

  • улица Чернышевского, в районе здания № 186, – до 30 сентября;
  • улица Чернышевского, от здания № 186 по улице Чернышевского до пересечения с переулком Ядринцева, – до 10 октября. 

"Будьте внимательны при проезде указанных участков улично-дорожной сети. Схемы объезда мест проведения работ будут указаны на соответствующих дорожных знаках. По возможности выбирайте заранее маршруты объезда", – обратилась к жителям администрация города.

Знак

Движение по части Ядринцева в Барнауле перекроют на месяц

Это необходимо для проведения работ по строительству тепловой сети
НОВОСТИТранспорт
Барнаул ремонт дорожное движение

Комментарии 3

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Гость

16:27:53 20-09-2024

А как же Партизанская? До какого времени там будет продолжаться ремонт? Центр и без того перегружен.

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Гость

16:39:00 20-09-2024

на углу восточной и телефонной уже 2 месяца перекрыто все и конца не видно

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Musik

21:48:02 20-09-2024

Вас что, из горадминистрации за несоответствие уволили?

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