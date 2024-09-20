В Барнауле на полтора месяца перекроют несколько дорог для ремонта водопровода

Также продлят перекрытие на двух участках

20 сентября 2024, 15:26, ИА Амител

Знак "Стоп" / Источник фото: pxhere.com

В связи с проведением работ по реконструкции водопроводных сетей с 20 сентября до 11 ноября ограничат движение транспорта на нескольких участках дорог, сообщает мэрия.

Движение перекроют на следующих участках:

улица Новороссийская, от улицы Юрина до здания № 19 по улице Новороссийской;

улица Новороссийская, от улицы Гущина до дома № 34 по улице Новороссийской;

улица Новороссийская, в районе пересечения с улицы Аэродромной;

улица Восточная, от улицы Телефонной до здания № 56а по улице Новороссийской.

Помимо этого, продлят перекрытие следующих участков улично-дорожной сети:

улица Чернышевского, в районе здания № 186, – до 30 сентября;

улица Чернышевского, от здания № 186 по улице Чернышевского до пересечения с переулком Ядринцева, – до 10 октября.