Движение по части Ядринцева в Барнауле перекроют на месяц

Это необходимо для проведения работ по строительству тепловой сети

18 сентября 2024, 18:26, ИА Амител

Знак "Дорожные работы" / Фото: pxhere.com

В Барнауле частично ограничат движение по переулку Ядринцева. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Из-за работ по строительству тепловой сети движение авто придется ограничить на участке от здания № 70 до № 72. Ограничения начнут действовать с 21:00 21 сентября и до 21:00 26 октября. Движение маршрута автобуса № 41 будет организовано по улице Партизанской без заезда на Папанинцев в обоих направлениях.

Участников дорожного движения призвали быть внимательными при проезде участка. Схемы объезда мест проведения работ будут указаны на соответствующих дорожных знаках.