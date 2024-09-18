Движение по части Ядринцева в Барнауле перекроют на месяц
Это необходимо для проведения работ по строительству тепловой сети
18 сентября 2024, 18:26, ИА Амител
Знак "Дорожные работы" / Фото: pxhere.com
В Барнауле частично ограничат движение по переулку Ядринцева. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.
Из-за работ по строительству тепловой сети движение авто придется ограничить на участке от здания № 70 до № 72. Ограничения начнут действовать с 21:00 21 сентября и до 21:00 26 октября. Движение маршрута автобуса № 41 будет организовано по улице Партизанской без заезда на Папанинцев в обоих направлениях.
Участников дорожного движения призвали быть внимательными при проезде участка. Схемы объезда мест проведения работ будут указаны на соответствующих дорожных знаках.
05:29:47 19-09-2024
Как это уже надоело. 41 маршрут вообще не работает по заявленному маршруту. То Папанинцев перекрывают несколько лет подряд теперь Ядринцева перекрывать будут.А почему не запустить по Папанинцев? 41 и так заезжает на Ядринцева через раз. Утром и вечером их вообще нет. Когда наша администрация начнет думать о жителях? Столько настроили домов, и ни одного маршрута(41 не работает в полную силу) . У вас( администрации) есть все данные где нужно будет перекрывать дорогу, так откройте еще маршруты( с заездом на Молодежной и выездом на Папанинцев). Когда администрация начнет думать о людях?