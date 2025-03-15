В Барнауле на проспекте Калинина тушат горящую кровлю у административного здания

С огнем борются 34 сотрудника МЧС

15 марта 2025, 09:40, ИА Амител

Пожар на проспекте Калинина / Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле случился пожар в административном здании на пересечении проспекта Калинина и Космонавтов. У строения горит кровля и утеплитель.

Как сообщили в МЧС Алтайского края, на месте работают 34 человека личного состава и семь автоцистерн. Пострадавших нет.

По какому именно адресу тушат пожар, в ведомстве не рассказали. Подробности произошедшего уточняются.