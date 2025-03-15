В Барнауле на проспекте Калинина тушат горящую кровлю у административного здания
С огнем борются 34 сотрудника МЧС
15 марта 2025, 09:40, ИА Амител
Пожар на проспекте Калинина / Фото: МЧС Алтайского края
В Барнауле случился пожар в административном здании на пересечении проспекта Калинина и Космонавтов. У строения горит кровля и утеплитель.
Как сообщили в МЧС Алтайского края, на месте работают 34 человека личного состава и семь автоцистерн. Пострадавших нет.
По какому именно адресу тушат пожар, в ведомстве не рассказали. Подробности произошедшего уточняются.
10:54:22 15-03-2025
Да они издеваются. Каждый выходной сгорает склад в Барнауле. Есть толковые аналитики? Можно же схему бывших пожаров составить и план будущих, возможных.
11:17:32 15-03-2025
Ну суббота же, как обычно! Ещё ждем сообщения от водоканала, что где-то авария и нет воды.