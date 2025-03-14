В Барнауле потушили пожар в девятиэтажке и спасли двух человек. Фото
Сотрудники МЧС спасли двух человек
14 марта 2025, 10:15, ИА Амител
Пожар в Барнауле / Фото: МЧС Алтайского края
Спасатели потушили пожар в квартире на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома по улице Мусоргского в поселке Южном Барнаула.
Как сообщили в МЧС Алтайского края, газодымозащитники спасли двух человек, еще 12 эвакуировались самостоятельно.
В квартире горели мебель и вещи на площади около 12 "квадратов". Работали на месте 35 специалистов на восьми единицах техники.
"Предварительная причина происшествия – неосторожность при курении", – рассказали в МЧС.
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