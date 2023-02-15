Укрепление грунта на путепроводе по проспекту Ленина в Барнауле завершено

Большая часть испытаний на прочность подтверждает его соответствие норме

15 февраля 2023, 09:50, ИА Амител

Фото: Михаил Полубедов / "Вечерний Барнаул"

В Барнауле завершили работы по укреплению грунта на восьмипролётном путепроводе по проспекту Ленина, сообщает "Мост".

"Большая часть испытаний на прочность грунта, уже проведённых, подтверждает его соответствие норме. Осталось провести аналогичную процедуру на третьей опоре. Это будет сделано после того, как грунтоцементный состав наберёт прочность. На других опорах строители готовят основания для возведения будущих опор", – сказано в сообщении.

Также отмечается, что на трёхпролётном путепроводе каркасы опор уже построены, выполняется их бетонирование.

Кроме того, на следующей неделе РЖД предоставят технологическое окно для демонтажа одной из оставшихся опор старого путепровода.

Ранее сообщалось, что возведение моста может закончиться раньше срока. Пока же график завершения работ не меняется, путепровод планируют построить к 30 ноября.