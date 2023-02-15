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Укрепление грунта на путепроводе по проспекту Ленина в Барнауле завершено

Большая часть испытаний на прочность подтверждает его соответствие норме

15 февраля 2023, 09:50, ИА Амител

Фото: Михаил Полубедов / "Вечерний Барнаул"
Фото: Михаил Полубедов / "Вечерний Барнаул"

В Барнауле завершили работы по укреплению грунта на восьмипролётном путепроводе по проспекту Ленина, сообщает "Мост".

"Большая часть испытаний на прочность грунта, уже проведённых, подтверждает его соответствие норме. Осталось провести аналогичную процедуру на третьей опоре. Это будет сделано после того, как грунтоцементный состав наберёт прочность. На других опорах строители готовят основания для возведения будущих опор", – сказано в сообщении.

Также отмечается, что на трёхпролётном путепроводе каркасы опор уже построены, выполняется их бетонирование.

Кроме того, на следующей неделе РЖД предоставят технологическое окно для демонтажа одной из оставшихся опор старого путепровода.

Ранее сообщалось, что возведение моста может закончиться раньше срока. Пока же график завершения работ не меняется, путепровод планируют построить к 30 ноября.

Комментарии 11

  • посмотрел на стройку в Китае, это конкретно муравейник. посмотрел на камеру на Новом рынке в натуре 1.5 черепахи и те инвалиды.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • "на следующей неделе РЖД предоставят технологическое окно для демонтажа одной из оставшихся опор старого путепровода." О, к годовщине перекрытия, смотришь, и демонтировать закончат... по слухам, не могут выкопать ниши для будущих опор. Внизу попадается недолбящийся бетон. То ли строительный мусор, то ли что посерьезнее. Интересно, слухи или правда
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Недолбящийся бетон это что?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • бетон это что? - наверное остатки от египетских пирамид)
    15 февраля, Гость   Ответить
  • В Китае строгий план и продуманный строгий график,привязанный к денежным выплатам строителям,начиная от руководства.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • "Недолбящийся бетон это что?" - это прочный советский выдержанный бетон. А не эти ваши современные пенобетоны, протыкаемые пальцем.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Темпы работ, конечно, впечатляют. Сразу видно, критически важная для города стройка! Круглые сутки в 100 человек работают. Еще год не прошел, а уже почти демонтировали старое.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • это прочный советский выдержанный бетон. А не эти ваши современные пенобетоны, протыкаемые пальцем. --- это как про коммунальный мост, который разваливался со дня сдачи?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • "это как про коммунальный мост, который разваливался со дня сдачи? " - это не советский, а бетон 2000-х марки "распил 95%"
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, это попадаются следы,предшествующих,более развитых,цивилизаций,а вы думаете как они тогда пирамиды построили?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Пошел второй год строительства, рабочие продолжают укреплять грунт
    16 февраля, Гость   Ответить
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