В Барнауле на снижение зарплаты согласны почти половина жителей

Люди готовы пожертвовать деньгами, чтобы и дальше продолжить работать удалённо

04 апреля 2023, 11:29, ИА Амител

Фото: amic.ru

На снижение зарплаты согласны 4 из 10 жителей Барнаула, желающих продолжать работать дистанционно, сообщает SuperJob.

"Чтобы трудиться из дома, каждый пятый (20%) согласен лишиться 5% заработка, 15% готовы потерять 10% от зарплаты. Получать на 15%, 20% и даже 25% меньше готовы по 1%", – выяснили социологи.

42% жителей ради удалённой работы не хотят отказываться ни от какой части зарплаты.

Примечательно, что чем больше зарабатывают опрошенные, тем чаще они отказываются от каких-либо финансовых жертв ради удалёнки. К примеру, при зарплате менее 30 тыс. рублей не желают терять доход 30% респондентов, а при зарплате более 80 тысяч – 48%.

В основном не готовы терять часть доходов опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет – таких 44%. А вот молодёжь готова пожертвовать деньгами ради дистанционной работы – лишь 23% против.

Опрос проведён с 22 по 29 марта 2023 года среди представителей экономически активного населения, в том числе из Барнаула.