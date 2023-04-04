В Барнауле на снижение зарплаты согласны почти половина жителей
Люди готовы пожертвовать деньгами, чтобы и дальше продолжить работать удалённо
04 апреля 2023, 11:29, ИА Амител
На снижение зарплаты согласны 4 из 10 жителей Барнаула, желающих продолжать работать дистанционно, сообщает SuperJob.
"Чтобы трудиться из дома, каждый пятый (20%) согласен лишиться 5% заработка, 15% готовы потерять 10% от зарплаты. Получать на 15%, 20% и даже 25% меньше готовы по 1%", – выяснили социологи.
42% жителей ради удалённой работы не хотят отказываться ни от какой части зарплаты.
Примечательно, что чем больше зарабатывают опрошенные, тем чаще они отказываются от каких-либо финансовых жертв ради удалёнки. К примеру, при зарплате менее 30 тыс. рублей не желают терять доход 30% респондентов, а при зарплате более 80 тысяч – 48%.
В основном не готовы терять часть доходов опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет – таких 44%. А вот молодёжь готова пожертвовать деньгами ради дистанционной работы – лишь 23% против.
Опрос проведён с 22 по 29 марта 2023 года среди представителей экономически активного населения, в том числе из Барнаула.
11:38:17 04-04-2023
Дун-дуки...
11:43:49 04-04-2023
А некоторые вообще бесплатно работать согласны.
11:44:05 04-04-2023
Согласен, 5% это не так много, если посчитать сколько времени и денег тратиться на дорогу + обеды + некоторые противозные коллеги
11:44:37 04-04-2023
че с дебилов взять, вот поэтому зарплаты одни из самых низких в стране
11:49:27 04-04-2023
Все хотят быть терпилами! Это почетно!
11:50:34 04-04-2023
Эти люди вообще пробовали работать 100% удаленно? Я вот пробовал и скажу, что это большое испытание для человека и далеко не каждый его выдержит. Сидеть дома и не сходить с ума. Человек создание социальное и даже социопатам нужны люди, чтобы понять что они социопаты. Так что желающие потерять зп ради удаленки, я думаю, не знают что на самом деле хотят.
11:51:01 04-04-2023
идиоты прости господи. с 15 года на удаленке. техника конторская. каждый год к окладу добавляют по 500 рублей. сейчас оклад 38 000. а то сидеть жечь свое электричество за свой счет, делать экономию конторе на электричестве, воде и т.п. и самому это оплачивать? это надо быть сказочным ....
11:57:59 04-04-2023
Вообще-то, удалённая работа - это весьма временное явление. Рано или поздно удалёнщиков заменят системы с искусственным интеллектом. Да-да, нейросети. И это уже происходит.
11:59:41 04-04-2023
5% заработка --- это 1,5 тысячи рублей в месяц. На проезд на работу за месяц уходит 1236 рублей. 264 рубля потеряют, зато никуда ездить не будут
12:12:05 04-04-2023
сидеть жечь свое электричество за свой счет, делать экономию конторе на электричестве, воде ---- но нет, лучше тратить свои нервы и деньги каждый день в общественном транспорте - тудасюда, тудасюда... а потом через несколько лет такой жизни заработанное на лечение врачам частных клиник и фарме отдать))
12:15:13 04-04-2023
но нет, лучше тратить свои нервы и деньги каждый день в общественном транспорте - тудасюда, тудасюда... а потом через несколько лет такой жизни заработанное на лечение врачам частных клиник и фарме отдать-------- да вы можете своей конторе еще сами деньги доплачивать чтоб она вас в офис не выдернула. мой послы был, что не надо соглашаться на снижение ЗП ради возможности работы на удаленке. но вы видимо увидели то, что хотели увидеть.
12:15:41 04-04-2023
смотря как опрашивали...! так и запишем - ёжик отказался от своей доли морковки...
12:18:51 04-04-2023
264 рубля потеряют, зато никуда ездить не будут------ ох уж эти мамкины математики... а э/э которую ты будешь в своей квартире тратить на работу техники почему не посчитал? а если ты свой комп юзаешь и например видюха или мамка отвалились? да даже клава или мышь? тоже за свой счет готов купить? а э/э на чаек, разогрев пищи в микроволновке? а воду которую ты в унитазе сливаешь? но мне вас сказочных "богатеев" не понять.
12:23:39 04-04-2023
Я работал, нам ноуты с работы давали. Электроэнергии на 2,5 рубля в день набегало. И в туалете рубля на 1,5 смывал
12:28:34 04-04-2023
? а э/э на чаек, разогрев пищи в микроволновке? а воду которую ты в унитазе сливаешь?--- а вы принципиально в туалет только на работе ходите?
12:29:41 04-04-2023
Зато на одежду тратить деньги не надо, прически, макияж (для женщин), проезд, обеды, обновление верхней одежды (курток, шуб и пр), лекарства против ОРВИ гораздо реже понадобятся, если возникнет необходимость в них вообще. Потраченные нервы - это вообще бесценно. В общем, выводы не делаю, так как нужны детальные подсчеты и только после них можно делать какие-либо выводы. Причем от работника к работнику цифры могут значительно меняться.
12:42:05 04-04-2023
Туфли для офиса меньше, чем за 5-7 тысяч не найдешь. Зимняя обувь вообще десятка. Дома можно в тапочках
12:44:01 04-04-2023
"Эти люди вообще пробовали работать 100% удаленно? Я вот пробовал и скажу, что это большое испытание для человека и далеко не каждый его выдержит. " --- Гость, фигня. Работаю удаленно с начала пандемии и мне очень нравится такой формат работы. И коллегам тоже. Можно спокойно путешествовать, работать как из дома, так и из дачи, из другого города и т.д. Нет необходимости тратить время и нервы на дорогу. На обеде можно поспать. Преимуществ масса. Какой там испытание еще вы пережили? :-)
12:44:02 04-04-2023
Причем от работника к работнику цифры могут значительно меняться -- и от работы к работе. Айтишник может задания по инету получать
12:45:32 04-04-2023
"Рано или поздно удалёнщиков заменят системы с искусственным интеллектом. Да-да, нейросети. И" --- Гость, Ага, заменят они. Фантазер. Тут найти не можем нормальных специалистов месяцами, а вы "заменим".
12:47:02 04-04-2023
"а э/э которую ты будешь в своей квартире тратить на работу техники почему не посчитал? " --- Гость, у нас организация компенсирует коммунальные расходы полностью.
12:48:03 04-04-2023
Зато на одежду тратить деньги не надо,-- А ВЫ ИЗ ДОМА ВЫХОДИТЕ ТОЛЬКО НА РАБОТУ? Или в кино, магазин, в гости идете в тапочках и трико?
12:48:50 04-04-2023
"Зато на одежду тратить деньги не надо, прически, макияж (для женщин), проезд, обеды, обновление верхней одежды (курток, шуб и пр)" Зачем тогда жить если отказаться от жизни? Все что вы описываете это и есть нормальное, здравое течение жизни. Ради работы на удаленке? Нда уж, неведаете действительно, что хотите.
12:49:59 04-04-2023
"Гость, фигня. Работаю удаленно с начала пандемии и мне очень нравится такой формат работы. " Тебе нравится, мне нет, дальше что? Фигня ты получается по твоей логике.
12:50:35 04-04-2023
у нас организация компенсирует коммунальные расходы полностью. ------ шикуете конечно) отопление вы в любом случае платили бы, даже если бы на работе сидели сутками) но тем не менее это правильный пример! не надо соглашаться на снижение ЗП ради возможности работы на удаленке!
12:52:18 04-04-2023
Туфли для офиса меньше, чем за 5-7 тысяч не найдешь. Зимняя обувь вообще десятка------ отличный пример от сказочного ... вам надо зп снизить еще тысяч на 10-15. вы же на обувь не тратитесь
12:56:53 04-04-2023
Я вот пробовал и скажу, что это большое испытание для человека и далеко не каждый его выдержит. Сидеть дома и не сходить с ума. - Да что вы говорите... А не сидеть дома, а работать дома не пробовали?) Мне вот трындеж с коллегами и посиделки с чайком на работе нафиг не уперлись. Равно как и дорога в два часа туда и обратно каждый день. Комп у меня рабочий, а экономия на проезде с лихвой покроет траты на электроэнергию. А работа одни фиг удаленная что из дома, что из офиса - на компанию в другом городе. И зачем мне этот офис уперся?
12:58:00 04-04-2023
"Можно спокойно путешествовать, работать как из дома, так и из дачи, из другого города и т.д." Это конечно смешной аргумент. Я на даче работать не хочу, и в путешествии работать тоже, в другом городе только по командировке работа. И сколько раз так делала, конкретно? Можно работать хоть откуда, но по факту это не так. Работать будешь из офиса, хоть и домашнего. Ибо на коленке ты что там наработаешь? Получается работа такая же смешная и не серьезная. "Нет необходимости тратить время и нервы на дорогу." Смешной аргумент №2. Кто тебя заставлял покупать уютный домик в Спутнике, а ездить на Горького в офис? Никто. Тратишь нервы и время на дорогу по своему выбору. "На обеде можно поспать." Я могу сделать дела на работе до обеда и поехать по своем следующим делам, спс но это смешной аргумент №3.
12:58:46 04-04-2023
"Зачем тогда жить если отказаться от жизни?" --- Гость, на самом деле удаленка позволяет вести более свободный образ жизни. Ты не привязан к месту, не тратишь время на дорогу, можешь вообще путешествовать и т.д.
12:59:41 04-04-2023
"Тебе нравится, мне нет, дальше что?" ---- Гость, таких как ты единицы. Подавляющему большинству удаленка нравится. А у кого нет удаленки, очень ее хотят.
12:59:54 04-04-2023
Ага, заменят они. Фантазер. ***** На ютьюбе полным-полно роликов о безлюдных роботизированных производствах в Китае и в Европе. Наше население даже не представляет, насколько и как мы деградировали технологически. И ужас в том, что это - уже навсегда!
13:00:47 04-04-2023
Рано или поздно удалёнщиков заменят системы с искусственным интеллектом. - О да... Про бухгалтеров примерно так же затирают уже лет 15, как не больше.
13:01:09 04-04-2023
"отопление вы в любом случае платили бы, даже если бы на работе сидели сутками" --- Гость, если бы мы в офисе работали, никто бы нам коммунальные не компенсировал. А так, организация экономит на рабочих местах, но за это компенсирует нам расходы на коммуналку.
13:02:32 04-04-2023
"На ютьюбе полным-полно роликов о безлюдных роботизированных производствах в Китае и в Европе." ---- Гость, роботами на производствах заменяют работников физического труда. А кто этих роботов разрабатывает, программирует, усовершенствует и прочее? Как раз работники умственного труда, которых ничем не заменишь.
13:04:52 04-04-2023
"Мне вот трындеж с коллегами и посиделки с чайком на работе нафиг не уперлись. " --- Гость, аналогично. Рабочее место было в openspace - это сумасшедший дом, где кто-то спорит, кто-то громко что-нибудь обсуждает, у кого-то прямо там тренинги проходят по скраму с воплями и выкриками. И в этом шуме и галдеже надо как-то сосредоточиться и работать.
13:06:50 04-04-2023
Это что же получается - половина города у нас бездельники? Офисный планктон? Который ничего реального не производит, а только целыми днями втыкает в компьютеры да надоедает реально работающей второй половине рекламными звонками? Еще и за нехилую зарплату, уменьшения которой они даже не заметят! В то время как у остальной части барнаульцев каждая копейка на счету. И пашет эта вторая половина в две смены, чтобы эти несчастные 30000 тысяч получить. Тогда понятно, почему Барнаул в такой жопе. Попробуй, прокорми столько дармоедов!
13:09:23 04-04-2023
"Это конечно смешной аргумент. Я на даче работать не хочу, и в путешествии работать тоже, " --- Гость, вы настолько от этого далеки, что не понимате, о чём речь. А я знаю, о чём говорю. У нас коллеги спокойно путешествуют, не оповещая о том начальство, не прекращая работать. И о какой работе на коленке, если человек работает на ноутбуке, который берет везде с собой? Я лично тоже могу в любой момент улететь в другой конец страны и работать оттуда. А насчёт поспать на обеде, да, имею право. Попробуйте в офисе такое провернуть. И станет вам совсем не смешно.
13:10:55 04-04-2023
"Который ничего реального не производит, а только целыми днями втыкает в компьютеры" --- Гость, о, очередной дворник отписался, работник физического труда. Ты попробуй, "повтыкай" в компьютер, что у тебя получится, кроме глупостей? Ума не хватит для такой работы. А метлой махать или на кассе стоять любой может.
13:11:15 04-04-2023
Про бухгалтеров примерно так же затирают уже лет 15 ***** Технологически для этого уже всё готово, во всяком случае на Западе. Процесс намеренно тормозится политиками, которые зарабатывают огромные деньги на ежегодных манипуляциях с налоговым законодательством. Но рано или поздно всех всё равно переведут на ББД (Безусловный Базовый Доход).
13:14:53 04-04-2023
Это что же получается - половина города у нас бездельники? **** Так по всей стране. Реально в капиталистически рентабельном производстве (а это - добыча полезных ископаемых и лесоповал) у нас занято 20 миллионов. Остальные уже излишни и капиталистически являются издержками производства.
13:15:11 04-04-2023
А я бы с удовольствием на удаленке поработала! Вот только предложений, кроме колл- центров, не вижу. Даже согласилась бы на понижение ЗП, учитывая затраты на эл. энергию и воду, тк затраты на транспорт, одежду/обувь/ аксессуары и макияж/маникюр при любом раскладе больше.
13:17:10 04-04-2023
Некоторые сравнивают ужасные условия в офисе в плане распорядка дня и условий с домашним офисом и находят преимущества в домашнем, но ведь мир не черно-белый. Так и работа не дома не является по умолчанию ужастиками. Такая просто у вас была.
13:34:09 04-04-2023
Офисный планктон? - Дядя. Петя... Компьютерщики, преподаватели, переводчики, редакторы, бухгалтеры, юристы и т.д. и т.п - бездельники? Все они прекрасно могут работать удаленно.
13:45:32 04-04-2023
"Попробуй, прокорми столько дармоедов!" == Гость, я налогов плачу столько, сколько у тебя зарплата. Так что здесь кого после этого кормит?
13:48:37 04-04-2023
Ну примерно так и получается, 4 из 10. Если утрированно, то, например, 4 человека готовят программное обеспечение для гиперзвуковой ракеты, а 6 человек делают ее физически. И так теперь примерно в каждой отрасли
13:50:59 04-04-2023
чтобы эти несчастные 30000 тысяч получить. Тогда понятно, почему Барнаул в такой жопе. ///Судя по написанному, вы малограмотный человек, и ваш доход соответствует вашему уровню. 30000 тысяч получить это 30 000 000 рублей, для вас 30 лямов несчастные?))
15:12:01 04-04-2023
"Так и работа не дома не является по умолчанию ужастиками. " --- Гость, да нет, конечно. Особенно, если дома дети мал-мала кричат, бегают. Или человек одинок или яркий экстраверт, и ему не хватает реального общения. Первые буквально сбегают на работу отдохнуть от семьи. Вторые ходят на работу также и из-за общения.
15:17:38 04-04-2023
Технологически для этого уже всё готово - агада. Наши бездельники придумали ЕНП, который четвертый месяц выносит мозг всей стране. Не работает ничего, от слова совсем. Деньги уходят в черную дыру под названием Тула, и никто не знает, где платежи и что делать дальше. В том числе и налоговики на местах. Судя по всему, там программы нет вообще, и весь "эксперимент" был в ручном режиме))) Но технологически, конечно, все готово для того, чтобы считала программа. Продолжайте верить в сказки.
16:33:40 04-04-2023
Гость, соглашусь на все 100%!
20:25:34 04-04-2023
Ребята, а вы хлеб на удаление не пытались выращивать? А вы хотите, чтобы ваши дети получали образование удаленно? А вы хотите, чтобы вас лечили удаленно? Никакого кругозора.
11:42:02 05-04-2023
Гость (20:25:34 04-04-2023)Ребята, а вы хлеб на удаление не пытались выращивать? А вы х... Речь про ту работу, которую можно выполнять удаленно. Причем тут кругозор, если вы сами зачем-то свалили всё в одну кучу?
11:52:10 05-04-2023
Гость (20:25:34 04-04-2023)Ребята, а вы хлеб на удаление не пытались выращивать? А вы х... Так речь про очень ограниченное количество профессий. Комбайнеров никто и не опрашивал, от его желания ничего не зависит, никто ему такую работу и не предложит. Опрашивали тех, кто может так работать. Таких, в принципе, не так много. Но они есть. И только 40 процентов ИЗ НИХ хотят. То есть даже из тех, кто может, не все хотят