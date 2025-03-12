Дом загорелся на улице Анатолия в центре Барнаула

Пользователи соцсетей уверяют, что строение заброшено

12 марта 2025, 16:53, ИА Амител

Пожар произошел в частном доме на улице Анатолия в Барнауле. Видео разместили в Telegram-канале "Инцидент Барнаул".

По словам очевидца, пожар охватил жилое строение. На опубликованных кадрах видно, как от него валят клубы коричневого дыма. При этом в комментариях подписчики сообщества утверждают, что горит заброшенный дом.

На месте уже находятся пожарные. Официальной информации по факту происшествия пока нет. О пострадавших не сообщается.