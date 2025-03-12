Дом загорелся на улице Анатолия в центре Барнаула
Пользователи соцсетей уверяют, что строение заброшено
12 марта 2025, 16:53, ИА Амител
Пожар произошел в частном доме на улице Анатолия в Барнауле. Видео разместили в Telegram-канале "Инцидент Барнаул".
По словам очевидца, пожар охватил жилое строение. На опубликованных кадрах видно, как от него валят клубы коричневого дыма. При этом в комментариях подписчики сообщества утверждают, что горит заброшенный дом.
На месте уже находятся пожарные. Официальной информации по факту происшествия пока нет. О пострадавших не сообщается.
17:03:40 12-03-2025
чё, наверное опять удачное для строительства место занимает...?
17:11:07 12-03-2025
Гость (17:03:40 12-03-2025) чё, наверное опять удачное для строительства место занимает.... Одна халупа среди таких же - это удачное место? Вот если рядом стоящие начнут гореть, тогда есть повод для вопросов.
17:09:08 12-03-2025
На месте уже находятся пожарные, а также представители Застройщика)
17:26:30 12-03-2025
Ну жди новую высотку на этом месте через год.