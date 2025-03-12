НОВОСТИПроисшествия

Дом загорелся на улице Анатолия в центре Барнаула

Пользователи соцсетей уверяют, что строение заброшено

12 марта 2025, 16:53, ИА Амител

Пожар произошел в частном доме на улице Анатолия в Барнауле. Видео разместили в Telegram-канале "Инцидент Барнаул".

По словам очевидца, пожар охватил жилое строение. На опубликованных кадрах видно, как от него валят клубы коричневого дыма. При этом в комментариях подписчики сообщества утверждают, что горит заброшенный дом.

На месте уже находятся пожарные. Официальной информации по факту происшествия пока нет. О пострадавших не сообщается.

Барнаул Пожары Происшествия

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

17:03:40 12-03-2025

чё, наверное опять удачное для строительства место занимает...?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:11:07 12-03-2025

Гость (17:03:40 12-03-2025) чё, наверное опять удачное для строительства место занимает.... Одна халупа среди таких же - это удачное место? Вот если рядом стоящие начнут гореть, тогда есть повод для вопросов.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:09:08 12-03-2025

На месте уже находятся пожарные, а также представители Застройщика)

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:26:30 12-03-2025

Ну жди новую высотку на этом месте через год.

  6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров