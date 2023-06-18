В Барнауле на улице Папанинцев приступили к демонтажу участка тепловой сети

Заменят 270 метров трубы

18 июня 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле на улице Папанинцев на участке от дома № 190 до дома № 190, к. 2, приступили к демонтажу участка тепловой сети, сообщили в мэрии.

Всего здесь планируют заменить 270 метров трубы, диаметр которой составляет 800 мм.

В пресс-службе горадминистрации подчеркнули, что на сегодня в Железнодорожном районе Барнаула ремонтные работы ведутся еще на двух объектах: по улице Кузнечной (в районе дома № 8) и по проспекту Ленина (у дома № 111).

Всего в 2023 году на территории района запланирован ремонт, реконструкция и модернизация на 28 объектах инженерной инфраструктуры.