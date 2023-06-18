В Барнауле на улице Папанинцев приступили к демонтажу участка тепловой сети
Заменят 270 метров трубы
18 июня 2023, 07:30, ИА Амител
Фото: barnaul.org
В Барнауле на улице Папанинцев на участке от дома № 190 до дома № 190, к. 2, приступили к демонтажу участка тепловой сети, сообщили в мэрии.
Всего здесь планируют заменить 270 метров трубы, диаметр которой составляет 800 мм.
В пресс-службе горадминистрации подчеркнули, что на сегодня в Железнодорожном районе Барнаула ремонтные работы ведутся еще на двух объектах: по улице Кузнечной (в районе дома № 8) и по проспекту Ленина (у дома № 111).
Всего в 2023 году на территории района запланирован ремонт, реконструкция и модернизация на 28 объектах инженерной инфраструктуры.
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