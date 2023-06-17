В Барнауле перекрыли часть улицы Песчаной

В районе дома № 181 строят водопровод, канализацию и теплосети

17 июня 2023, 07:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле с 16 по 26 июня закрыли проезд по всей ширине улицы Песчаной, сообщили в мэрии.

Ограничение действует в районе дома № 181 – там строят наружные сети водопровода и канализации, а также теплосети.

Ранее сообщалось, что в Барнауле до конца месяца перекроют участок на переезде через трамвайные пути на пересечении улицы Малахова и Эмилии Алексеевой. Автобусы в этот период будут ездить по измененным схемам.