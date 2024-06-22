В Барнауле на улице Северо-Западной столкнулись три автомобиля

Произошедшее попало на видео

22 июня 2024, 21:40, ИА Амител

Момент ДТП на улице Северо-Западной / Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на пересечении улиц Северо-Западной и Смирнова произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщили в ГАИ.

По предварительной информации, 42-летняя женщина ехала на Nissan Bassara по Северо-Западной. При повороте на Смирнова в сторону улицы Петра Сухова на зеленый сигнал светофора она не уступила дорогу автомобилям ВАЗ-21124 и "Лада Ларгус", в результате чего машины столкнулись.

Водителям оказали медпомощь на месте ДТП. Полицейские проводят проверку.