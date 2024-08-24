В Барнауле на улице Взлетной оборудуют новую линию наружного освещения
Это обеспечит более безопасные условия для водителей и пешеходов в темное время суток
24 августа 2024, 11:11, ИА Амител
Уличное освещение / Фото: unsplash.com
В Барнауле сделают новую линию наружного освещения на улице Взлетной от Малахова до Шумакова, сообщили в городской администрации.
Работы стартуют 26 августа. На участке специалисты "Барнаулгорсвета" установят 52 светильника и 34 опоры протяженностью 1,1 км.
Завершить работы планируют осенью.
"Отметим, что при производстве работ по улице Взлетной перед улицей Малахова будет демонтирован дублирующий светофор", – указали в мэрии.
13:37:07 25-08-2024
"Это обеспечит более безопасные условия для водителей". Чтобы обеспечить более безопасные условия эту улицу нужно вовремя ремонтировать - она на участке от улицы Лазурная и до улицы Ускова вся в огромных "непредсказуемых" ямах, которые никто не спешит заделывать!