В Барнауле на улице Взлетной оборудуют новую линию наружного освещения

Это обеспечит более безопасные условия для водителей и пешеходов в темное время суток

24 августа 2024, 11:11, ИА Амител

Уличное освещение / Фото: unsplash.com

В Барнауле сделают новую линию наружного освещения на улице Взлетной от Малахова до Шумакова, сообщили в городской администрации. Работы стартуют 26 августа. На участке специалисты "Барнаулгорсвета" установят 52 светильника и 34 опоры протяженностью 1,1 км. Завершить работы планируют осенью. "Отметим, что при производстве работ по улице Взлетной перед улицей Малахова будет демонтирован дублирующий светофор", – указали в мэрии.