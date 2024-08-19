Эксперт из Санкт-Петербурга рассказал, как можно решить проблему ливневок в Барнауле

Андрей Кимков уверен, что это очень большая проблема, которую не так просто решить

19 августа 2024, 06:15, ИА Амител

Фото: сильный дождь в Барнауле/amic.ru

Решить проблему с ливневыми канализациями, в таких крупных городах как Барнаул, можно только при комплексном подходе властей и застройщиков. Об этом во время дорожного форума в АлтГТУ рассказал глава строительной компании из Санкт-Петербурга, специалист по возведению очистных сооружений Андрей Кимков.

"Централизованным способом эту проблему не решить. Это очень простой вопрос, который решается на уровне администрации города. Строительство идет очень высокими темпами, возводят огромные торговые центры, парковки, новые дороги. Сети канализации просто не рассчитаны на такие объемы. Нужно строить централизованные очистные сооружения, но это очень дорого и сложно. Тогда необходимо искать иные способы. Для этого необходимо строить очистные сооружения точечно в районах города, где это необходимо. Эти инициативы должны исходить от властей муниципалитета, а также застройщиков, проектировщиков. Решить, насколько легко решается вопрос с тем, как подвезти трубы, перекрыть участки дорог", - пояснил эксперт.

Во время форума в АлтГТУ Андрей Кимков поделился технологиями очистки сточных вод для дорожной отрасли, чтобы различные смеси не попадали в естественную среду. Разработки уже активно применяют в центральной части России, а технология отличается простотой в эксплуатации.

Напомним, что каждое лето в Барнауле проходят мощные дожди, которые практически полностью парализуют транспортное движение. Ливневые канализации не справляются с таким большим объемом осадков. Одно из наиболее "затопляемых" мест – улица Попова. Вода там поднимается до колена, машины "глохнут", а пешеходов едва ли не сносит потоком. Специалисты мэрии сообщают, что осадков иногда выпадает так много, что ливневки просто не справляются.

Председатель комитета администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин 8 июля, после очередного залпового ливня, заявил, что власти знают, как решить проблему. Для этого необходимо построить еще одну – более мощную – канализацию от Солнечной Поляны до улицы Попова вдоль Павловского тракта, которая поможет улучшить ситуацию.

Ранее заместитель заведующего кафедрой организации безопасного движения АлтГТУ Сергей Павлов рассказал amic.ru, что для борьбы с последствиями мощных ливней в Барнауле необходимо строить не только ливневые канализации, но и высаживать газоны, деревья, а также обустраивать парки. Особенно речь идет об Индустриальном районе городе, где не хватает зеленых зон, а везде уложена плитка или асфальт.