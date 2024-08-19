Эксперт из Санкт-Петербурга рассказал, как можно решить проблему ливневок в Барнауле
Андрей Кимков уверен, что это очень большая проблема, которую не так просто решить
19 августа 2024, 06:15, ИА Амител
Решить проблему с ливневыми канализациями, в таких крупных городах как Барнаул, можно только при комплексном подходе властей и застройщиков. Об этом во время дорожного форума в АлтГТУ рассказал глава строительной компании из Санкт-Петербурга, специалист по возведению очистных сооружений Андрей Кимков.
"Централизованным способом эту проблему не решить. Это очень простой вопрос, который решается на уровне администрации города. Строительство идет очень высокими темпами, возводят огромные торговые центры, парковки, новые дороги. Сети канализации просто не рассчитаны на такие объемы. Нужно строить централизованные очистные сооружения, но это очень дорого и сложно. Тогда необходимо искать иные способы. Для этого необходимо строить очистные сооружения точечно в районах города, где это необходимо. Эти инициативы должны исходить от властей муниципалитета, а также застройщиков, проектировщиков. Решить, насколько легко решается вопрос с тем, как подвезти трубы, перекрыть участки дорог", - пояснил эксперт.
Во время форума в АлтГТУ Андрей Кимков поделился технологиями очистки сточных вод для дорожной отрасли, чтобы различные смеси не попадали в естественную среду. Разработки уже активно применяют в центральной части России, а технология отличается простотой в эксплуатации.
Напомним, что каждое лето в Барнауле проходят мощные дожди, которые практически полностью парализуют транспортное движение. Ливневые канализации не справляются с таким большим объемом осадков. Одно из наиболее "затопляемых" мест – улица Попова. Вода там поднимается до колена, машины "глохнут", а пешеходов едва ли не сносит потоком. Специалисты мэрии сообщают, что осадков иногда выпадает так много, что ливневки просто не справляются.
Председатель комитета администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин 8 июля, после очередного залпового ливня, заявил, что власти знают, как решить проблему. Для этого необходимо построить еще одну – более мощную – канализацию от Солнечной Поляны до улицы Попова вдоль Павловского тракта, которая поможет улучшить ситуацию.
Ранее заместитель заведующего кафедрой организации безопасного движения АлтГТУ Сергей Павлов рассказал amic.ru, что для борьбы с последствиями мощных ливней в Барнауле необходимо строить не только ливневые канализации, но и высаживать газоны, деревья, а также обустраивать парки. Особенно речь идет об Индустриальном районе городе, где не хватает зеленых зон, а везде уложена плитка или асфальт.
07:00:04 19-08-2024
"Тогда необходимо искать иные способы. Для этого необходимо строить очистные сооружения точечно в районах города, где это необходимо"
Ага - уже построили в районе Старого базара! Чота про них не слыхать - работают, нет ли? Но то, что не справляются они во время ливня - всем понятно.
А может просто тупо проложить трубопроводы большего диаметра? И не будет потопов.
А до строительства очистных для ливневой вод - нам как до луны ......
11:14:44 19-08-2024
гость (07:00:04 19-08-2024) "Тогда необходимо искать иные способы. Для этого необходимо ... Да хоть какого диаметра, если их не чистить!🤣
08:16:46 19-08-2024
Андрей Кимков уверен, что это очень проблема, которую не так просто решить
11:51:40 19-08-2024
Гость (08:16:46 19-08-2024) Андрей Кимков уверен, что это очень проблема, которую не так... Он ЭксПерд и лучше знает )))
08:57:48 19-08-2024
Ай, эксперт — молодца!! Открыл нам всем секрет Полишинеля. Ржунимагу
17:16:54 19-08-2024
А почему Питер точно так же топит? Не уточнил?)
17:46:41 19-08-2024
В каком классе этот эксперт учится?
08:45:26 20-08-2024
Убыточное мероприятие. Не для наших