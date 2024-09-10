В Барнауле на улице Взлетной установили новую линию освещения
На участке протяженностью 1,1 км появились 34 металлические опоры и 52 светодиодных светильника
10 сентября 2024, 08:44, ИА Амител
Освещение на улице Взлетной / Фото: мэрия Барнаула
В Барнауле на улице Взлетной оборудовали новую линию наружного освещения на участке от улицы Малахова до Шумакова, сообщили в мэрии.
Специалисты "Барнаулгорсвета" с 26 августа установили 52 светодиодных светильника и 34 металлические опоры. Протяженность линии – 1,1 км.
В администрации подчеркивают, что это обеспечит безопасные условия движения автотранспорта и пешеходов в темное время суток.
08:55:00 10-09-2024
Ждем новости о том, как очередной маркообразный нашел свой столб на ул.Взлетной.
09:49:34 10-09-2024
Миллионов 250 освоили
10:01:53 10-09-2024
Бдыщ!!! (09:49:34 10-09-2024) Миллионов 250 освоили... С какой целью интересуетесь?
12:14:43 10-09-2024
абсолютно не нужна она там была, но ИМ то там виднее
13:09:11 10-09-2024
Гость (12:14:43 10-09-2024) абсолютно не нужна она там была, но ИМ то там виднее... недавно выбрались из лесу? в городе так и работает это. есть улица, а на ней должно быть освещение. ага.