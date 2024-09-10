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В Барнауле на улице Взлетной установили новую линию освещения

На участке протяженностью 1,1 км появились 34 металлические опоры и 52 светодиодных светильника

10 сентября 2024, 08:44, ИА Амител

Освещение на улице Взлетной / Фото: мэрия Барнаула
Освещение на улице Взлетной / Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле на улице Взлетной оборудовали новую линию наружного освещения на участке от улицы Малахова до Шумакова, сообщили в мэрии.

Специалисты "Барнаулгорсвета" с 26 августа установили 52 светодиодных светильника и 34 металлические опоры. Протяженность линии – 1,1 км.

В администрации подчеркивают, что это обеспечит безопасные условия движения автотранспорта и пешеходов в темное время суток.

Барнаул Благоустройство

Комментарии 5

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Гость

08:55:00 10-09-2024

Ждем новости о том, как очередной маркообразный нашел свой столб на ул.Взлетной.

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Бдыщ!!!

09:49:34 10-09-2024

Миллионов 250 освоили

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Гость

10:01:53 10-09-2024

Бдыщ!!! (09:49:34 10-09-2024) Миллионов 250 освоили... С какой целью интересуетесь?

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Гость

12:14:43 10-09-2024

абсолютно не нужна она там была, но ИМ то там виднее

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Гость

13:09:11 10-09-2024

Гость (12:14:43 10-09-2024) абсолютно не нужна она там была, но ИМ то там виднее... недавно выбрались из лесу? в городе так и работает это. есть улица, а на ней должно быть освещение. ага.

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