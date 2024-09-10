В Барнауле на улице Взлетной установили новую линию освещения

На участке протяженностью 1,1 км появились 34 металлические опоры и 52 светодиодных светильника

10 сентября 2024, 08:44, ИА Амител

Освещение на улице Взлетной / Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле на улице Взлетной оборудовали новую линию наружного освещения на участке от улицы Малахова до Шумакова, сообщили в мэрии.

Специалисты "Барнаулгорсвета" с 26 августа установили 52 светодиодных светильника и 34 металлические опоры. Протяженность линии – 1,1 км.

В администрации подчеркивают, что это обеспечит безопасные условия движения автотранспорта и пешеходов в темное время суток.