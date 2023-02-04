В Барнауле на столбе вместо фонаря установили дорожный знак
Его заметили на перекрёстке улиц Титова и 5-й Западной
04 февраля 2023, 16:55, ИА Амител
Фото: Barnaul 22
В Барнауле на столбе вместо фонаря установили дорожный знак.
Необычное решение заметили на перекрёстке улиц Титова и 5-й Западной.
"На фонарь нет денег, ну а чего пустовать, влепим знак "Пешеход", – приводит слова очевидицы телеграм-канала Barnaul 22.
Ранее барнаулец обрадовался дорожникам, которые наконец приехали убирать снежную кучу, и сыграл им на барабане.
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