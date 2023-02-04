Его заметили на перекрёстке улиц Титова и 5-й Западной

04 февраля 2023, 16:55, ИА Амител

Фото: Barnaul 22

В Барнауле на столбе вместо фонаря установили дорожный знак.

Необычное решение заметили на перекрёстке улиц Титова и 5-й Западной.

"На фонарь нет денег, ну а чего пустовать, влепим знак "Пешеход", – приводит слова очевидицы телеграм-канала Barnaul 22.

Ранее барнаулец обрадовался дорожникам, которые наконец приехали убирать снежную кучу, и сыграл им на барабане.