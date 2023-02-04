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В Барнауле на столбе вместо фонаря установили дорожный знак

Его заметили на перекрёстке улиц Титова и 5-й Западной

04 февраля 2023, 16:55, ИА Амител

Фото: Barnaul 22
Фото: Barnaul 22

В Барнауле на столбе вместо фонаря установили дорожный знак.

Необычное решение заметили на перекрёстке улиц Титова и 5-й Западной. 

"На фонарь нет денег, ну а чего пустовать, влепим знак "Пешеход", – приводит слова очевидицы телеграм-канала Barnaul 22.

Ранее барнаулец обрадовался дорожникам, которые наконец приехали убирать снежную кучу, и сыграл им на барабане.

 

 

Комментарии 3

  • для солевых
    04 февраля, Гость   Ответить
  • На верху ...
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Ребята зачем высасывать сенсацию из пустого места! Ну очевидно же, что просто ветром развернуло дублирующий знак "Пешеходный переход", который устанавливается над проезжей частью!
    06 февраля, Гость   Ответить
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