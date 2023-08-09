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В Барнауле на весь день отключат светофор на оживленном перекрестке

В это время рабочие проведут его ремонт

09 августа 2023, 08:50, ИА Амител

Фото: barnaul.org
Фото: barnaul.org

9 августа с 10:00 до 18:00 в Барнауле отключат светофор на пересечении Павловского тракта и улицы Власихинской. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.

Во время отключения работники проведут ремонт светофора.

Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков и правил дорожного движения, а также команд регулировщиков Госавтоинспекции.

Барнаул дорожное движение

Комментарии 4

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Гость

09:38:29 09-08-2023

Мде, вот там весело будет, там поток то дикий. Ночью такие вещи нужно делать, но у нас все как всегда.

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Гость

11:38:30 09-08-2023

Гость (09:38:29 09-08-2023) Мде, вот там весело будет, там поток то дикий. Ночью такие в... Ну так и делай ночью, филин ты наш ночевидный. Будешь незаменимым работником. А так вишь комфорту хочешь как у шейхов, а платить как студент с подработки. Так не бывает.

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Гость

12:39:24 09-08-2023

А гайцы то хоть будут?

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Гость

12:51:01 09-08-2023

Гость (12:39:24 09-08-2023) А гайцы то хоть будут?... А толку то от них?

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