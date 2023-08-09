В Барнауле на весь день отключат светофор на оживленном перекрестке
В это время рабочие проведут его ремонт
09 августа 2023, 08:50, ИА Амител
Фото: barnaul.org
9 августа с 10:00 до 18:00 в Барнауле отключат светофор на пересечении Павловского тракта и улицы Власихинской. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.
Во время отключения работники проведут ремонт светофора.
Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков и правил дорожного движения, а также команд регулировщиков Госавтоинспекции.
09:38:29 09-08-2023
Мде, вот там весело будет, там поток то дикий. Ночью такие вещи нужно делать, но у нас все как всегда.
11:38:30 09-08-2023
Гость (09:38:29 09-08-2023) Мде, вот там весело будет, там поток то дикий. Ночью такие в... Ну так и делай ночью, филин ты наш ночевидный. Будешь незаменимым работником. А так вишь комфорту хочешь как у шейхов, а платить как студент с подработки. Так не бывает.
12:39:24 09-08-2023
А гайцы то хоть будут?
12:51:01 09-08-2023
Гость (12:39:24 09-08-2023) А гайцы то хоть будут?... А толку то от них?