В Барнауле на весь день отключат светофор на оживленном перекрестке

В это время рабочие проведут его ремонт

09 августа 2023, 08:50, ИА Амител

Фото: barnaul.org

9 августа с 10:00 до 18:00 в Барнауле отключат светофор на пересечении Павловского тракта и улицы Власихинской. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.

Во время отключения работники проведут ремонт светофора.

Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков и правил дорожного движения, а также команд регулировщиков Госавтоинспекции.