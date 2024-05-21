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В Барнауле на весь день отключат светофор у телецентра

Причина — плановые ремонтные работы на сетях электроснабжения

21 мая 2024, 08:45, ИА Амител

Светофор / Фото: unsplash.com
Светофор / Фото: unsplash.com

В Барнауле 21 мая отключат светофор на Змеиногорском тракте в районе телецентра из-за планового ремонта электросетей, предупреждают в мэрии.

Устройство не будет работать с 09:00 до 16:00.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать ПДД.

Ранее сообщили, что в Барнауле на проспекте Ленина появится 12 новых умных светофоров. На них потратят 42 млн рублей.

Барнаул светофоры

Комментарии 3

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Гость

08:51:00 21-05-2024

Ну хоть сегодня пробки там быть не должно.

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Гость

09:45:45 21-05-2024

А кт оминусует? Диванные воины? Реально все пробки на змейке от светофоров! Когда их отключают - змеиногорский пустой.

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Гость

10:14:10 21-05-2024

Минусуют те кто не желает делать правильные настройки светофоров и кому нравится издеваться над людьми

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