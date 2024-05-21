В Барнауле на весь день отключат светофор у телецентра
Причина — плановые ремонтные работы на сетях электроснабжения
21 мая 2024, 08:45, ИА Амител
Светофор / Фото: unsplash.com
В Барнауле 21 мая отключат светофор на Змеиногорском тракте в районе телецентра из-за планового ремонта электросетей, предупреждают в мэрии.
Устройство не будет работать с 09:00 до 16:00.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать ПДД.
Ранее сообщили, что в Барнауле на проспекте Ленина появится 12 новых умных светофоров. На них потратят 42 млн рублей.
08:51:00 21-05-2024
Ну хоть сегодня пробки там быть не должно.
09:45:45 21-05-2024
А кт оминусует? Диванные воины? Реально все пробки на змейке от светофоров! Когда их отключают - змеиногорский пустой.
10:14:10 21-05-2024
Минусуют те кто не желает делать правильные настройки светофоров и кому нравится издеваться над людьми