В Барнауле на весь день отключили холодную воду в микрорайоне Благодатное

Неудобство затронуло жителей семи улиц

14 мая 2024, 09:15, ИА Амител

Отключение воды / Фото: unsplash.com

В Барнауле 14 мая отключили холодную воду в микрорайоне Благодатное, сообщили в городском "Росводоканале".

Ограничение связано с плановым ремонтом водопровода и продлится с 09:00 до 20:00. Адреса отключения следующие:

ул. Благовещенская, 31, 33, 43;

ул. Тополинская, 20-44, 19-43;

ул. Пятигорская, 26-44, 23-43;

ул. Завьяловская, 16-38, 39а-43;

ул. Солонешенская, 40, 43;

ул. Ключевская, 8-88, 9-85;

ул. Архитектурная, 28-40, 23-33.

С 14 мая в Барнауле также начался сезон отключения горячей воды. Первый этап продлится до 26-го числа в границах десятков улиц.