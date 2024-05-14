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В Барнауле на весь день отключили холодную воду в микрорайоне Благодатное

Неудобство затронуло жителей семи улиц

14 мая 2024, 09:15, ИА Амител

Отключение воды / Фото: unsplash.com
Отключение воды / Фото: unsplash.com

В Барнауле 14 мая отключили холодную воду в микрорайоне Благодатное, сообщили в городском "Росводоканале".

Ограничение связано с плановым ремонтом водопровода и продлится с 09:00 до 20:00. Адреса отключения следующие:

  • ул. Благовещенская, 31, 33, 43;
  • ул. Тополинская, 20-44, 19-43;
  • ул. Пятигорская, 26-44, 23-43;
  • ул. Завьяловская, 16-38, 39а-43;
  • ул. Солонешенская, 40, 43;
  • ул. Ключевская, 8-88, 9-85;
  • ул. Архитектурная, 28-40, 23-33.

С 14 мая в Барнауле также начался сезон отключения горячей воды. Первый этап продлится до 26-го числа в границах десятков улиц.

Барнаул отключения

Комментарии 1

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Гость

10:54:07 14-05-2024

А на Энтузиастов почему ночью отключили холодную воду, без предупреждения?

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