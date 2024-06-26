В Барнауле в поселке Южном голый мужчина сидел на лавочке
Очевидцы шутят, что горожанин просто не выдержал жары
26 июня 2024, 12:31, ИА Амител
Голый мужчина в Южном / Фото читателя amic.ru
В барнаульском поселке Южном заметили голого мужчину, который сидел на лавочке, сообщил amic.ru очевидец.
На фото видно, как нагой горожанин прохлаждается в теньке возле магазина напротив парковки, а рядом с ним стоят охранники.
"Обычный день в Южном. Я понимаю мужика, в +40 кто бы выдержал?" – отмечает наш читатель.
По прогнозу синоптиков, днем 26 июня термометры в Барнауле покажут от +31 до +33 градусов. Преимущественно без осадков.
12:35:47 26-06-2024
Ему комфортно
12:46:01 26-06-2024
понимаю, сочувствую - жарко...
13:14:33 26-06-2024
комарики не накусали?
14:05:42 26-06-2024
гость (13:14:33 26-06-2024) комарики не накусали?... У нас мужик 3 дня на лавочке спит (бухает и тут же спать)- не покусанный, видимо комары таких стороной облетают)
14:21:16 26-06-2024
Ну Серега, ну приколист )))
16:54:44 26-06-2024
наверное туда съехалось много озабоченных дамочек, а?
18:41:43 26-06-2024
Очередное солевое существо. Вот так выглядят современные наркоманы.