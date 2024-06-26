В Барнауле в поселке Южном голый мужчина сидел на лавочке

Очевидцы шутят, что горожанин просто не выдержал жары

26 июня 2024, 12:31, ИА Амител

Голый мужчина в Южном / Фото читателя amic.ru

В барнаульском поселке Южном заметили голого мужчину, который сидел на лавочке, сообщил amic.ru очевидец.

На фото видно, как нагой горожанин прохлаждается в теньке возле магазина напротив парковки, а рядом с ним стоят охранники.

"Обычный день в Южном. Я понимаю мужика, в +40 кто бы выдержал?" – отмечает наш читатель.

По прогнозу синоптиков, днем 26 июня термометры в Барнауле покажут от +31 до +33 градусов. Преимущественно без осадков.