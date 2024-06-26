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В Барнауле в поселке Южном голый мужчина сидел на лавочке

Очевидцы шутят, что горожанин просто не выдержал жары

26 июня 2024, 12:31, ИА Амител

Голый мужчина в Южном / Фото читателя amic.ru
Голый мужчина в Южном / Фото читателя amic.ru

В барнаульском поселке Южном заметили голого мужчину, который сидел на лавочке, сообщил amic.ru очевидец.

На фото видно, как нагой горожанин прохлаждается в теньке возле магазина напротив парковки, а рядом с ним стоят охранники.

"Обычный день в Южном. Я понимаю мужика, в +40 кто бы выдержал?" – отмечает наш читатель.

По прогнозу синоптиков, днем 26 июня термометры в Барнауле покажут от +31 до +33 градусов. Преимущественно без осадков.

Барнаул

Комментарии 7

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Шурик

12:35:47 26-06-2024

Ему комфортно

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Мусик

12:46:01 26-06-2024

понимаю, сочувствую - жарко...

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гость

13:14:33 26-06-2024

комарики не накусали?

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Гость

14:05:42 26-06-2024

гость (13:14:33 26-06-2024) комарики не накусали?... У нас мужик 3 дня на лавочке спит (бухает и тут же спать)- не покусанный, видимо комары таких стороной облетают)

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Гость

14:21:16 26-06-2024

Ну Серега, ну приколист )))

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Мусик

16:54:44 26-06-2024

наверное туда съехалось много озабоченных дамочек, а?

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Не гость

18:41:43 26-06-2024

Очередное солевое существо. Вот так выглядят современные наркоманы.

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