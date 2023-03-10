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В Барнауле наблюдаются 9-балльные пробки

Заторы фиксируются в разных частях города

10 марта 2023, 17:48, ИА Амител

Изображение: 2ГИС
Изображение: 2ГИС

Пробки на дорогах Барнаула вечером 10 марта достигли 9 баллов, следует из данных 2ГИС.

Плотные заторы наблюдаются на Павловском тракте, проспектах Строителей и Калинина, а также на улицах Цеховой, Профинтерна, Молодёжной, Советской Армии, Мамонтова, Аванесова и некоторых других.

Ситуация для водителей осложняется несколькими ДТП и непростыми дорожными условиями в связи с потеплением.

Комментарии 3

  • Ситуация осложнилась закрытием проспекта Ленина на новом рынке. И так и останется до окончания ноября, если не дольше
    10 марта, Гость   Ответить
  • ситуация осложняется хитросделаными баранами на дороге.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Баранов на дороге просто много, которые мчатся сами не зная куда. забычив шары.
    11 марта, Гость   Ответить
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