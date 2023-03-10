Томенко готов пойти на "непопулярные меры" из-за резкого роста смертей в ДТП

На алтайских дорогах за год погибли 260 человек – такого не было много лет

10 марта 2023, 15:51, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае по итогам 2022 года снизилось количество ДТП, однако смертность выросла почти на 20% – по сравнению с предыдущим годом. Причины, которые привели к такому росту, обсудили 10 марта на итоговом совещании регионального Минтранса.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, что есть много факторов, из-за которых выросла смертность на дорогах, и часть из них невозможно поменять, но есть и те причины, на которые можно повлиять, – это наезд на пешеходов и столкновение при выезде на встречную полосу.

"Смертность, к сожалению, выросла почти на 20% и это предмет нашей особенной заботы. Посмотрим, что можно поменять, посмотрим опыт других регионов. Где-то, возможно, придётся пойти на непопулярные меры. На уровне страны, правительства РФ, этот вопрос всё жёстче и жёстче ставится вплоть до решений кадрового плана. Не хотелось бы, чтобы это стало поводом для потрясений здесь", – подчеркнул Томенко.

Он также указал, что в Алтайском крае много участников дорожного движения и у определённой категории автовладельцев есть уверенность, что если в регионе дороги становятся лучше, то это сигнал к превышению скоростного режима.

В итоге в крае за год погибли 260 человек в ДТП, при этом по указаниям президента России Владимира Путина предельный показатель должен быть не больше 70-80 случаев.

Начальник краевого управления ГИБДД Владислав Перцев отметил, что в крае проводятся мероприятия, направленные на предотвращение самых распространённых ДТП, о которых упомянул губернатор, однако работу необходимо усилить.