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Томенко готов пойти на "непопулярные меры" из-за резкого роста смертей в ДТП

На алтайских дорогах за год погибли 260 человек – такого не было много лет

10 марта 2023, 15:51, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Алтайском крае по итогам 2022 года снизилось количество ДТП, однако смертность выросла почти на 20% – по сравнению с предыдущим годом. Причины, которые привели к такому росту, обсудили 10 марта на итоговом совещании регионального Минтранса.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, что есть много факторов, из-за которых выросла смертность на дорогах, и часть из них невозможно поменять, но есть и те причины, на которые можно повлиять, – это наезд на пешеходов и столкновение при выезде на встречную полосу.

"Смертность, к сожалению, выросла почти на 20% и это предмет нашей особенной заботы. Посмотрим, что можно поменять, посмотрим опыт других регионов. Где-то, возможно, придётся пойти на непопулярные меры. На уровне страны, правительства РФ, этот вопрос всё жёстче и жёстче ставится вплоть до решений кадрового плана. Не хотелось бы, чтобы это стало поводом для потрясений здесь", – подчеркнул Томенко.

Он также указал, что в Алтайском крае много участников дорожного движения и у определённой категории автовладельцев есть уверенность, что если в регионе дороги становятся лучше, то это сигнал к превышению скоростного режима.

В итоге в крае за год погибли 260 человек в ДТП, при этом по указаниям президента России Владимира Путина предельный показатель должен быть не больше 70-80 случаев.

Начальник краевого управления ГИБДД Владислав Перцев отметил, что в крае проводятся мероприятия, направленные на предотвращение самых распространённых ДТП, о которых упомянул губернатор, однако работу необходимо усилить.  

"Необходимо консолидироваться на профилактике таких ДТП, и я предлагаю вопрос обсудить на комиссии по безопасности, детально рассмотреть причины и поставить задачи для ведомств и министерств", – добавил Перцев.

Комментарии 36

  • Помню давно в школе учили - подошел к дороге, посмотрел налево, посмотрел направо и если нет машин машин или пропускают - спокойно пошел! А сейчас бегут не глядя, или глядя в телефон, часто в наушниках! и уверены что пешеход всегда прав! И совсем не думают о своей безопасности! Да водитель будет неправ, но он же не специально, 1000 раз увидел и успел, а в 1001 просто не заметил, может был уставший, может другие участники движения отвлекли! и пешеход должен хоть немного думать о своей безопасности, тогда и количество наездов уменьшится в разы!!!
    10 марта, Гость   Ответить
  • придётся пойти на непопулярные меры === Это какие?
    10 марта, Гость   Ответить
  • Виктор Томенко отметил, что есть много факторов, из-за которых выросла смертность на дорогах, и часть из них невозможно поменять, но есть и те причины, на которые можно повлиять - это наезд на пешеходов--------------------- надо уточнить, наезд на пешеходов в основном происходит на пешеходных переходах. На некоторых наезд совершался неоднократно. Может, найти возможность установить там светофоры. Сохранить жизни людей.
    10 марта, Гость   Ответить
  • А сколько ненормальных водителей, которые прут и на красный свет, и несмотря на то, что перед ними НПП, на которому УЖЕ есть пешеходы! Регулярно такое встречаю. Просто нагло прут, не останавливаясь, еще и сигналят.
    10 марта, Гость   Ответить
  • А не пора ли вернуть старые правила. Это многих бы вразумило.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Кто бы из водятлов смотрел на эти светофоры
    10 марта, Гость   Ответить
  • давно пора, если у некоторых своего мозга нет
    10 марта, Гость   Ответить
  • Светофоры еще никого не задавили. Люди, смотрите по сторонам на автомобили. Даже легкая травма вышибет вас из привычной жизни надолго. А тяжелая - навсегда. И для вас уже не важно будет , кто прав, а кто не прав.
    10 марта, Гость   Ответить
  • ТАК ,ГОТОВ ПОЙТИ или будут конкретные действия???
    10 марта, Гость   Ответить
  • Пешеходов штрафовать не пробовали? Действительно, идут не глядя на дорогу, уткнувшись в телефон, с наушниками и глухо закрытым капюшоном. Никто не смотрит по сторонам, у них, видите ли, преимущество перед транспортом. Большая часть аварий из-за таких. Или закон дурной отменять, или воспитывать пешеходов. Деньгами. (Сам и езжу, и хожу часто по переходам)
    10 марта, Гость   Ответить
  • Эти действия надо было предпринимать еще много лет назад. Сводки с дорог края, как с фронта!!!Не надо тянуть! Срочно предпринимать действия! Подключить компетентных специалистов, все службы края, использовать опыт других регионов. Только не надо разговоров и слов! Действовать как можно скорее!
    10 марта, Гость   Ответить
  • Неужто наконец-то начнут строить надземные и подземные переходы и жесткую разделяющую, исключающую выезд на полосу встречного движения???
    10 марта, Гость   Ответить
  • Действуют, уже много лет, а воз и ныне там.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Непопулярные меры - это дополнительно все камерами увешают, только ничего не изменится, доходы в бюджет вырастут и всё. Не боятся камер, потому, что штрафы не платят и взыскать с водителей нечего. Для снижения количества ДТП надо за дорогами следить, ремонтировать дорожное полотно и убирать во время. Следят только за Барнаулом и федеральными трассами, все остальное в ужасном состоянии. Надо всего лишь по краю поездить и картина откроется.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Беспредельщикам за рулём никакие разделители не помогут. Спасти ситуацию (а заодно и репутацию руководителей края) может лишь введение тотальной системы неотвратимости наказания за любые - даже мелкие нарушения требований ПДД. Причём наказание должно затронуть всех нарушителей - как водителей, так и пешеходов. Плюс должен появиться жесткий спрос с чиновников, в прямые обязанности которых входит создание и поддержание в нормальном работоспособном состоянии пешеходной и дорожной инфраструктуры, которая должна быть удобной и безопасной для перемещения по ней. Строительство гоночных трасс под маркой реализации программы БКД должно быть прекращено ... ©Чучмек
    10 марта, Гость   Ответить
  • Или закон дурной отменять, или воспитывать пешеходов.----------------- во всём мире действует закон. Во всех странах. Только там воспитывают водителей. И всё норм. В пршлом году в комментах приезжий из МСК возмущался тем, как нагло игнорируют правила водители Барнаула.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Сам езжу и хожу. Что можно сказать: дворы как Кэмэл Трофи. на переходе скользишь вниз и потом пробуешь выбраться вверх. Может кроме непопулярных мер попробовать популярные?
    10 марта, Гость   Ответить
  • Гость, да что вы говорите:) Новости перечитайте и проанализируйте. Пенсионеры тоже в наушниках и глухих капюшонах ходят? И бабушки с внучками? И грузовики из-за поворота к переходу вылетают, не тормозя, из-за пешеходов? И на встречку выезжают из-за них же? Так что определенная доля ДТП - да, из-за дураков-пешеходов, хватает таких. Но отнюдь - отнюдь! - не большинство. Большинство как раз из-за долбодятлов, которые одной рукой чатятся или по телефону собачатся, другой трек выбирают, а третьей рулят. Или истериков, которых кто-то подрезал, а они потом полчаса едут с налитыми бельмами от злости.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Насколько выросла смертность на пешеходных переходах после введения правила о пропуске пешеходов? Цифры дайте, а мы уж сами выводы сделаем. Трассы отбойниками разделите.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Есть светофор или не - смотри по сторонам. Пешком ходят, петляют как пьяные. Из магазина или транспорта выходят и останавливаются загораживая проход. С обоих сторон идиотов прибавилось, вот и выпиливаются.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Неужто наконец-то начнут строить надземные и подземные переходы и жесткую разделяющую, исключающую выезд на полосу встречного движения??? КСТАТИ,ОТЛИЧНАЯ ИДЕЯ!
    10 марта, Гость   Ответить
  • Пешеходов штрафовать не пробовали? Действительно, идут не глядя на дорогу, уткнувшись в телефон, с наушниками и глухо закрытым капюшоном. Никто не смотрит по сторонам, у них, видите ли, преимущество перед транспортом. Большая часть аварий из-за таких.---- зачем врёшь? большая часть сбитых пешеходов, когда два ряда тормознуло, а третий летит. Камеру на каждый перекрёсток, камеры на скорость, вафельную разметку + камеры. Камеры на ПП. Только регулярными штрафами можно приучить к порядку.
    10 марта, Гость   Ответить
  • пока справка от нарколога и психиатра не станет стоить лишения свободы лет на 5, для обеих сторон ничего не измениться, у нас каждый второй водитель за рулём не адекватен. Особенно на большегрузах.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Гость, как какие, повысить штрафы.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Гость, А водителей воспитывать не пробовали? Согласно ПДД перед переходом водитель обязать снизить скорость, чтобы иметь возможность быстро остановиться и пропустить пешехода. Много ль водителей выполняют эти правила? Вообще надо ясно понимать, что дорога - для авто, а вот переход это место пешехода.
    10 марта, Гость   Ответить
  • "Пешеходов штрафовать не пробовали?" ---- Гость, если переходят по пешеходному переходу, то какие к ним претензии? Это водитель должен перед пеш.переходом включать мозг и открывать глаза. Именно он нарушает, когда прёт вперед пешехода.
    10 марта, Гость   Ответить
  • то какие к ним претензии? только одна - перед переходом остановиться и осмотреться. Речь - то шла как раз о том, что прут пешеходы НЕ ГЛЯДЯ по сторонам. Не осмотревшись, сразу на переход. А машина не может мгновенно остановится.
    10 марта, Гость   Ответить
  • "Неужто", не спасут Вас подземелья и балконы, только геометрические штрафы 1/10/100 МРОТ за повторные нарушения и возврат бальной системы для автомобилистов с лишением права управления авто на 1/3/12 месяцев
    10 марта, Гость   Ответить
  • Согласно ПДД не только водитель должен снизить скорость, но и ПЕШЕХОД обязан: ПДД 4.5. На пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.
    11 марта, Гость   Ответить
  • Да при таком подходе что виноват водитель а не дорожная ифраструктура заставляющая их выезжать на встречку. Должны быть федеральные и региональные дороги четырехполосные с отбойником разделяющих две полосы.Кроме того время выезда скорых близлежащих районов не дающее в золотой час оказать медпомощь тяжело раненым.
    11 марта, Гость   Ответить
  • Гость, не начнут, выроют на дорогах противотанковые рвы, чтобы замедлить скорость движения до 20
    11 марта, Гость   Ответить
  • дороги четырехполосные с отбойником разделяющих две полосы.-------- а это как??? м.б. вам научиться мысли более четко излагать? отбойники разделяют не полосы, а встречные направления движения.
    11 марта, Гость   Ответить
  • Гость, А водителей воспитывать не пробовали? Согласно ПДД перед переходом водитель обязать снизить скорость, чтобы иметь возможность быстро остановиться и пропустить пешехода. Много ль водителей выполняют эти правила? Вообще надо ясно понимать, что дорога - для авто, а вот переход это место пешехода.-------зачем врёшь? Или можешь свои слова пунктом из ПДД подтвердить?
    11 марта, Гость   Ответить
  • Да при таком подходе что виноват водитель а не дорожная ифраструктура заставляющая их выезжать на встречку. Должны быть федеральные и региональные дороги четырехполосные с отбойником разделяющих две полосы.---если их нет на данный момент - это повод нарушать?
    11 марта, Гость   Ответить
  • В большинстве случаев именно отсутствие обязательных навыков управления автотранспортом и нарушение скоростного режима "заставляют" их выезжать на встречку. 100% трамвайная организация движение автомобильного транспорта утопия горластых
    11 марта, Гость   Ответить
  • Гость, "Гость, да что вы говорите:" и те, кто кричат что виноват водитель: Да, он виноват! Вот только человечество еще не научилось воскрешать, а так же восстанавливать утраченные части тела. Разве мертвому или покалеченному пешеходу будет легче от того, что водитель виноват? Он загрузит последнее сохранение и пойдет дальше? Не проще посмотреть пропускают его или нет? Считаю что в школе нужно ввести экзамен на знание ПДД. И пока он не будет сдан на "отлично" не выдавать аттестат о среднем образовании. И по телевидению вместе с рекламой показывать "результаты" нарушений водителей и пофигизма пешеходов!
    11 марта, Гость   Ответить
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